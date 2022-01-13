Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 13 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки ковид подтвердился у 30 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 13 января в республике выявлено 79 новых случаев заболевания коронавирусом. 164 человека выздоровели, 3 пациента скончались, 108 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 641 (+30 по отношению к утру 12 января)
Глазов — 3 463 (+12)
Алнашский район — 1 080 (+10)
Игринский район — 2 099 (+6)
Сарапул — 2 789 (+5)
Воткинский район — 1 375 (+3)
Дебесский район — 536 (+3)
Воткинск — 4 206 (+3)
Ярский район — 500 (+2)
Можгинский район — 1 092 (+2)
Балезинский район — 1 289 (+1)
Красногорский район — 624 (+1)
Можга — 3 665 (+1)
Завьяловский район — 2 850
Увинский район — 2 750
Шарканский район — 1 255
Сюмсинский район — 1 018
Якшур-Бодьинский район — 999
Малопургинский район — 938
Камбарский район — 848
Селтинский район — 761
Сарапульский район — 757
Вавожский район — 748
Кизнерский район — 716
Каракулинский район — 660
Юкаменский район — 637
Глазовский район — 632
Граховский район — 520
Киясовский район — 506
Кезский район — 453
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