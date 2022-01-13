Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 13 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки ковид подтвердился у 30 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 13 января в республике выявлено 79 новых случаев заболевания коронавирусом. 164 человека выздоровели, 3 пациента скончались, 108 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 641 (+30 по отношению к утру 12 января)

Глазов — 3 463 (+12)

Алнашский район — 1 080 (+10)

Игринский район — 2 099 (+6)

Сарапул — 2 789 (+5)

Воткинский район — 1 375 (+3)

Дебесский район — 536 (+3)

Воткинск — 4 206 (+3)

Ярский район — 500 (+2)

Можгинский район — 1 092 (+2)

Балезинский район — 1 289 (+1)

Красногорский район — 624 (+1)

Можга — 3 665 (+1)

Завьяловский район — 2 850

Увинский район — 2 750

Шарканский район — 1 255

Сюмсинский район — 1 018

Якшур-Бодьинский район — 999

Малопургинский район — 938

Камбарский район — 848

Селтинский район — 761

Сарапульский район — 757

Вавожский район — 748

Кизнерский район — 716

Каракулинский район — 660

Юкаменский район — 637

Глазовский район — 632

Граховский район — 520

Киясовский район — 506

Кезский район — 453

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