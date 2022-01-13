Идею ввести практики для российских школьников поддержали в Ассоциации родительских комитетов

Фото: архив КП в Ижевске

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала предложение депутата Госдумы Василия Власова ввести ознакомительные практики для школьников по интересующим их профессиям. Об этом сообщает RT.

«Мы относимся к такой инициативе с большим воодушевлением, потому что эта инициатива не просто нужна, она уже давно перезрела», — заявила она (цитата по RT).

По словам эксперта, школьникам «катастрофически не хватает» профориентации. Она считает, что уже у ученика средней школы должно быть понимание, на какие предметы стоит делать больший упор.

«Должны быть какие-то мастер-классы, дни открытых дверей», — пояснила Леткова и выразила надежду на то, что инициатива Василия Власова когда-нибудь получит поддержку и вступит в силу.

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