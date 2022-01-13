Часть домов по улицам Пушкинская, Холмогорова и Майской остались без электричества

В результате повреждения кабеля часть светофров была обесточена Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Наши читатели сообщили о том, что около 19 часов в районе Холмов в некоторых домах отключилось электричество, не работали также светофоры и уличное освещение.

В «Удмуртэнерго» информацию об отключении электричества в данном районе подтвердили и сообщили, что оперативная бригада была на месте в течение 15 минут. Она должна была в кратчайшие сроки определить возможность переключения потребителей на резервные линии.

«Все объекты были подключены к электропитанию в 19:53, - сообщил начальник отдела по связям с общественностью филиала «Удмуртэнерго» Михаил Кротиков. – Главная задача – подключение всех потребителей в кратчайшие сроки – мы выполнили. Наш следующий шаг - определение место повреждения электрокабеля».

Напоминаем, что телефон прямой линии, на который можно круглосуточно звонить при нарушении электроснабжения, - 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.

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