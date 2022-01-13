Пассажир упавшего в Удмуртии вертолета Ми-2 скончался в больнице

Вертолет рухнул недалеко от села Азино в Завьяловском районе Удмуртии. Фото: МЧС по УР

Врачам 1-й Республиканской клинической больницы не удалось спасти жизнь пассажира вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Завьяловском районе Удмуртии 27 декабря. Как сообщили в региональном Минздраве, 13 января 53-летний мужчина скончался от полученных травм.

«Более двух недель медицинские работники боролись за его жизнь, проводились консультации с нейрохирургами и нейрореаниматологами из НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, у пациента были обнаружены дополнительные необратимые последствия травмы, полученные при жесткой посадке, и он скончался», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 декабря недалеко от села Азино в Завьяловском районе Удмуртии потерпел крушение патрульный вертолет Ми-2 с двумя членами экипажа на борту. Воздушное судно и экипаж искали 10 часов. Командир вертолета скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Пассажира доставили в 1-ю РКБ в тяжелом состоянии. Он получил сочетанную травму: сложный перелом таза, перелом локтя, общее переохлаждение. Кроме того, у него диагностировали ретроградную амнезию: пациент не помнил обстоятельств происшествия.

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