Тщетно пытаемся строить планы и забыли, что такое зона комфорта: один день из жизни журналиста в Удмуртии

13 января, в День российской печати, рассказываем, чем заняты на работе ижевские корреспонденты Фото: Архив КП

Мы давно заметили, что о профессии журналиста у людей складывается довольно субъективное представление. Кто-то считает, что пресса «выдумывает» новости, а кто-то – что в редакции можно годами спокойно сидеть и писать в собственном ритме на любимые темы. Но это все не так от слова «совсем».

13 января, в День российской печати, мы решили повеселиться и написать дневники журналистов. В них три корреспондента эмоционально и честно рассказали, как прошел их обычный рабочий день. Стиль каждого автора, а также их переживания, шутки и ирония сохранены.

АНАСТАСИЯ ЗАХАРОВА

Специальности: криминал, городская среда, ЖКХ

6:00 – продираю глаза. Сегодня у меня утреннее дежурство. Это значит, что журналист с утра сидит на сайте и пишет прогноз погоды, обзор самых важных новостей и отрабатывает срочные события.

Я иду к компьютеру и ставлю на сайт погоду. Потом можно почистить зубы. Дальше пишу новости до 9 утра. Параллельно привожу себя в порядок, кормлю кота и завтракаю.

Печатать приходится где угодно и в любых условиях. На фото отбиваю новости из «Ленинки», когда параллельно идет выступление в темноте под громкую музыку Фото: Архив КП

9:00 – иду на работу с чувством дискомфорта: все важные задачи закрыты, новые не успели появиться. По пути придумываю для себя несрочные дела — мне всегда некомфортно, когда работы нет. Но такое случается очень редко.

10:00 – коллеги в чате пишут, что на Удмуртской мусоровоз врезался в опору электроосвещения. Раз у меня все равно нет срочных задач, бегу туда, чтобы сделать снимки.

10:30–11:30 – бегаю возле мусоровоза, который врезался в опору ЛЭП, и делаю все возможные фото и видео. Собралась толпа. Кто-то спрашивает у меня, что случилось. Дождалась, когда из мусоровоза достали тело. Фотографирую и возвращаюсь в редакцию.

Страшно ли? Нисколько. Скорее, испытываю чувство выполненного долга.

Кадр со съемок проекта «Путешествуем по Удмуртии за 1000 рублей» в Благовещенском соборе Воткинска Фото: Архив КП

12:00–13:00 – отбиваю новость про ДТП. Снова начинаю скучать, что нет ничего интересного. Накаркала, как говорится

Около 13:30 – пишут, что вертолет санавиации упал на крышу здания РКБ. Первая мысль: «Ну за что?» Потом начинаю думать, как отрабатывать. Чувства досады уже нет – есть прилив адреналина. Хватаю оператора, и мы мчимся на место происшествия. В машине меня укачивает, но все равно достаю телефон и пытаюсь разобраться в шквале противоречивых сообщений от редакторов. Сразу же в голове начинаю продумывать примерный сценарий трансляции, понимая, что в любом случае придется импровизировать и ориентироваться на ходу.

Пробую себя в роли следователя-криминалиста. А белое одеяние называется «каспер» — такой костюм позволяет следователю не оставлять свои биологические следы на месте происшествия Фото: Архив КП

14:00–15:30 – приезжаем на место падения вертолета. Кто-то подсказывает хорошую точку для съемок. Сведений ноль, но запускаем трансляцию. Естественно, сразу же появляется куча комментариев с вопросами. Есть и агрессия в мой адрес – но меня этим уже давно не проймешь. Снимаем трансляцию. В прямом эфире нам на повышенных тонах угрожают требованиями удалить запись. Хочется ответить, но не в прямом эфире же. Записываем отдельно пресс-подходы. Во время комментариев звонят с радио «Комсомольская правда» из Москвы – записываем для них звук, на все вопросы спокойно отвечу потом. По итогу, когда появляется фактура, запускаем еще один эфир.

15:30–16:00 – едем в редакцию. Накрывают эмоции из-за того, что на меня накричали, – просто за то, что я делаю свою работу и делаю ее качественно. Читаю сообщения от коллег со словами поддержки и комментариями, что я все сделала правильно. Приезжаю и пишу текст.

На открытии сухого фонтана на Центральной площади. Устали, замерзли, еще и промокли. А дождевиком мы накрывали камеру Фото: Архив КП

16:00–22:00 – тут я, честно, не знаю, что писать, потому что у меня провал в памяти. Такое бывает в слишком эмоциональные дни.

ЕКАТЕРИНА АРДАШЕВА

Специальности: здравоохранение и образование

Итак, понедельник.

7:00 – подъем. Проморгалась, села смотреть соцсети, что произошло за ночь. Супруг махнул рукой и ушел готовить завтрак. Он уже шутит, что еще чуть-чуть и закажет себе футболку с логотипом «муж журналистки», чтобы в экстренный момент как Супермен разрывать на груди рубашку, – а там это.

8:00 – продолжаю искать новости, пока еду в транспорте. За выходные ничего особого не произошло, разве что нападение в больнице, но Следственный комитет уже издал релиз.

Вкусна и прохладна родниковая водица… Фото: Архив КП

9:00 – пришла на работу, не спеша планирую день. По плану предновогодний материал о том, как праздновать праздники, если у вас ковид. Еще нужно выставить статью на сайт и дописать сценарий для круглого стола. День длинный, успею.

9:10 – коллеги ищут нож, чтобы сделать постановочные фото для новостей про нападение. Даю им свой.

9:30 – сижу, пишу текст, никого не трогаю. Взяла интервью у одного из постоянных спикеров. 10 минут интервью, 30 – разговоры о жизни в целом. Когда-нибудь я научусь перебивать людей.

10:00 – резко начинаем искать врачей, которые знают про нападение 12-летнего мальчика на врача. Сажусь на телефон. Оказывается, что никто ничего не знает, даже тот, кто знал.

Иногда я предлагаю странные темы. Например, посмотреть, какую живность можно поймать на газоне Фото: Архив КП

10:30 – редактор делает скорбное лицо и говорит: «Катя, в больницу все-таки надо ехать». Почему я? Нападение в больнице – это же уже не здравоохранение!

10:40 – в мыле выставляю текст на сайт, потому что потом уже не успею, и вызываю такси. Нож на всякий случай из рюкзака перед поездкой выкладываю.

10:45 – таксист считает своим долгом мне как журналисту рассказать обо всем, что его не устраивает на дорогах. Ладно хотя бы не допытывается, верю ли я в бога, как в прошлый раз…

11:00 – нарезаю круги вокруг больничного городка по колено в снегу. Никто ничего не знает.

Квадрокоптер я научилась ловить раза с пятого Фото: Архив КП

11:10 – нашла в курилке человека, который знает хоть что-то. Человек послал меня по верному адресу.

11:20 – нужное отделение на клюшке. Поговорила с уборщицей. Караулю дежурную медсестру. Пока жду, фотографирую все, что может сгодиться для оформительских снимков на тему здравоохранения.

12:00 – взяла интервью. Еду в редакцию. Хочется есть.

12:30 – просят срочно отредактировать сценарий. Блин, я про него и думать забыла. Что-то жуя на ходу, успеваю в аккурат до начала радиоэфира. Откуда эфир? Так я ж в больницу съездила – об этом, собственно, и эфир.

14:00 – эфир на радио. Половину того, что хотела сказать, забыла. И ляпнула то, что говорить не надо бы.

14:30 – успеваю заварить пустырник.

У нас бывают неожиданные помощники, например, агама – предсказатель исхода футбольных матчей Фото: Архив КП

14:32 – сажусь писать большой текст про нападение в больнице. Параллельно мне предлагают написать рекламу.

15:00 – резко выясняется, что нужно написать еще два анонса и исправить сценарий.

16:00 – возвращаюсь к тексту про больницу. Он уже так-то должен быть на сайте.

17:00 – полчаса думаем с редактором над заголовком. Он, как ни поверни, выходит странным. Определились. Старания вознаграждены: федеральная «Комсомолка» берет текст себе на сайт.

18:00 – вывела текст. Обсуждаем с редактором, что не так с текстом, который я написала позавчера.

18:00 – правим позавчерашний текст. Я вспоминаю, что забыла написать о том, как праздновать праздники, если у вас ковид…

КСЕНИЯ АКСЕНОВА

Специальности: истории людей, культура, мода и все остальное

6:00 – звонит будильник. Может быть, еще поспать, ну хоть пять минуточек? Но я неожиданно вспоминаю, что я так называемое «ухо», – мне нужно найти новости и ссылки, которые могут быть интересны редакции, но их не было на наших сайтах. Так. А еще принять душ, разбудить мужа и 5-летнего сына, позавтракать и накормить ребенка, одеться, собрать ребенка в сад, не забыть игрушки (иначе труба). Кофе. Главное, не забыть выпить кофе.

8:30 – прихожу на работу почти раньше всех. Записываю в ежедневник планы на день. Читаю сценарий – сегодня у меня трансляция с очень необычным мужчиной, который уверяет, что к нему все липнет – к эдакому ижевскому Магнето. Ок. Кофе. Главное, не забыть налить кофе.

Для материала нам приходилось даже пылесосить воздух! Представляете, как на нас смотрели прохожие? Фото: Архив КП

9:00 – утренняя планерка. Неожиданно прилетает заказной материал про… кладбище, про его то ли объединение, то ли отделение! Интересненько. Где я и где кладбище. Я даже не знаю, сколько у нас их в городе. Ладно. Пока не думаю об этом, хотя некоторые уверяют, что нужно искать там место заранее.

9:30 – обсуждаю с оператором и одновременно фотографом Сережей мужчину, к которому мы поедем. Заказываю машину для нас. Причесываюсь, крашу губы. На дорожку пью уже чаек.

10:00 – мы на месте. Делаем серьезные лица. Заходим. Обсуждаем, как пройдет трансляция. Волнуюсь. Я перед камерой всегда волнуюсь. Иногда даже забываю, как меня зовут.

Ижевский Магнето пытается примагнитить ко мне хоть что-то Фото: Архив КП

10:20 – стартуем. Мужчина сначала прилепляет к себе монетки, потом оголяется по пояс в прямом эфире и прилепляет к себе тяжелые плиты, уверяет меня, что гнет ложки силой мысли. Тут же говорит, что я легко поддаюсь гипнозу и приклеивает мне на лоб тарелку. Поднимаю бровь. Тарелка падает. Говорит, надо расшевелить мою энергию. Хм. Серега хмыкает за кадром.

11:00 – завершаем эфир. И тут мужчина предлагает меня вылечить! Хм. Я вроде здорова. Но я ж журналист – мне надо еще интересный материал писать. Соглашаюсь. Мужчина предлагает лечь на диванчик. Серега хмыкает, но фотографирует все происходящее. Далее подробности опустим.

12:00 – мы наконец в редакции. Начальники хвалят, просмотры идут, комментариев – до фига – зачеркнуто – много. Ура! Все не зря!

Иногда приходится делать постановочные фото для новостей. Здесь я в качестве проститутки Фото: Архив КП

12:15 – обед! Очень быстрый обед. Начинаю писать про утреннего мужчину. Пока эмоции свежи. Расшифровываю. Пишу. Смеюсь. Веселый все-таки мужчина попался!

15:00 – текст полностью написать не удалось. Надо срочно выезжать на кладбище, а еще подготовиться к интервью. Едем. Наш водитель уже привык к неожиданным поездкам в странные места, но я все равно его предупреждаю, чтобы он меня обязательно дождался.

15:40 – иду к собеседнику через гробы, венки, траурные ленты. Веселенькое, конечно, начало. Ладно. В кабинете включаю диктофон, приступаем. Стандартные вопросы, стандартные ответы. Понимаю, что для материала этого очень мало. Тогда спрашиваю, как здесь вообще работается, – мол, рядом смерть, печаль, слезы. И… понеслось. Я давно так не смеялась. Поговорили про репетиции шествий с гробами, про кремацию, про МОДУ на те или иные гробы. Класс!

Беру интервью у работника зоопарка. Но видимо кое-кто тоже хочет ответить на мои вопросы Фото: Архив КП

18:00 – все-таки выхожу с кладбища очень веселая и довольная. Водитель Саша косится на меня, везет уже домой. Завтра мне предстоит все эти два часа расшифровать, упаковать в материал на пять тысяч знаков, дописать про ижевского Магнето… И такая круговерть каждый день, каждый день…

Конечно, эти дневники не показывают всю глубину работы журналиста. В нашей профессии много подводных камней. Иногда приходится и плакать, и много смеяться, ведь каждую историю мы проживаем вместе с героями статей. И мы продолжаем трудиться в СМИ, потому что искренне любим свое дело и хотим сделать жизнь горожан хоть чуточку лучше.

РАБОТА ЖУРНАЛИСТА В ИЖЕВСКЕ

А теперь серьезно. В 2021 году медиагруппа «Центр» отметила свое 15-летие. Уже много лет компания лидирует в информационном пространстве региона. В нее входят ведущие СМИ Ижевска и Удмуртии: сайт и радио «Комсомольская правда – Ижевск», городской интернет-портал IZHLIFE, сайт «Коммерсантъ – Удмуртия», еженедельная газета «ЯСНО!», радио «Адам» и «Наше радио».

В медиагруппе работает восемь журналистов, пять редакторов, три выпускающих редактора, три редактора проектов, два видеооператора, один фотограф и один копирайтер. Каждый день они производят самый разнообразный контент: десятки новостей, полезные и аналитические статьи, невероятные истории из жизни ижевчан, трансляции с места событий, радиоэфиры и видеоролики.

Если начать перечислять все, что мы делаем и планируем в ближайшем будущем, потребуется несколько страниц. Каждый журналист за месяц пишет около 30–40 новостей, многие из которых являются эксклюзивными, создает около 10 больших материалов, а еще успевает участвовать в съемках и проектах, поработать «в полях» и что-нибудь скреативить. И это – далеко не все!

5 ПРИЧИН СТАТЬ КОРРЕСПОНДЕНТОМ МЕДИАГРУППЫ «ЦЕНТР»

1. Сплоченный, доброжелательный коллектив и активная, разнообразная, увлекательная работа.

2. Постоянное повышение квалификации, обучение, приобретение новых знаний, компетенций и навыков.

3. Расширение кругозора, возможность получить специализацию в отдельных областях.

4. Расширение круга общения. Возможность общаться с интересными людьми, а также со звездами и первыми лицами города и республики.

5. Возможность путешествовать, первым узнавать о событиях и бывать в местах, куда никогда не попадет обычный горожанин.

Если вы готовы пополнить нашу дружную, отважную, творческую команду, пишите на адрес veronika.ivanova@phkp.ru

И напоследок – еще несколько позитивных фото из жизни редакции.

Язык у жирафа очень жесткий и шершавый! Фото: Архив КП

…а морж, как сказала журналист Дарья Прозорова, на ощупь похож на мокрую короткошерстную собачку Фото: Архив КП

Часто у нас горы работы и горы бумаг – на фото редактор Ульяна Колмогорова Фото: Архив КП

Иногда мы позируем для криминальной хроники Фото: Архив КП

Нет, мы не спим на работе, это момент съемок одного из роликов для «Тиктока» Фото: Архив КП

А вот процесс ловли живности на газоне, кстати, редактор Полина Андрианова – в роли энтомолога Фото: Архив КП

Иногда мы настолько скучаем по сотруднику, который ушел в отпуск, что… Фото: Архив КП

А эту инсталляцию мы сделали специально для выпускающего редактора к его выходу из отпуска Фото: Архив КП

Мы бываем в гостях у сказочных героев Фото: Архив КП

По особым случаям устраиваем праздничные планерки Фото: Архив КП

Шкурки пауков-птицеедов произвели в редакции фурор Фото: Архив КП

А так мы празднуем масленицу (блины делаем сами) Фото: Архив КП

Однажды мы решили научиться танцевать танго. А что? В жизни пригодится Фото: Архив КП

Мы любим примерять на себя разные образы Фото: Архив КП

Иногда весьма неожиданные Фото: Архив КП

Ведем трансляцию даже из прививочного пункта Фото: Архив КП

Мы просто любим свою работу Фото: Архив КП

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.