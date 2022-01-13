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Общество13 января 2022 13:21

Тщетно пытаемся строить планы и забыли, что такое зона комфорта: один день из жизни журналиста в Удмуртии

Три корреспондента «Комсомолки» рассказали о своем стандартном рабочем дне
Авторы (3):
Екатерина Ардашева
Анастасия Захарова
Ксения Аксенова
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13 января, в День российской печати, рассказываем, чем заняты на работе ижевские корреспонденты

13 января, в День российской печати, рассказываем, чем заняты на работе ижевские корреспонденты

Фото: Архив КП

Мы давно заметили, что о профессии журналиста у людей складывается довольно субъективное представление. Кто-то считает, что пресса «выдумывает» новости, а кто-то – что в редакции можно годами спокойно сидеть и писать в собственном ритме на любимые темы. Но это все не так от слова «совсем».

13 января, в День российской печати, мы решили повеселиться и написать дневники журналистов. В них три корреспондента эмоционально и честно рассказали, как прошел их обычный рабочий день. Стиль каждого автора, а также их переживания, шутки и ирония сохранены.

АНАСТАСИЯ ЗАХАРОВА

Специальности: криминал, городская среда, ЖКХ

6:00 – продираю глаза. Сегодня у меня утреннее дежурство. Это значит, что журналист с утра сидит на сайте и пишет прогноз погоды, обзор самых важных новостей и отрабатывает срочные события.

Я иду к компьютеру и ставлю на сайт погоду. Потом можно почистить зубы. Дальше пишу новости до 9 утра. Параллельно привожу себя в порядок, кормлю кота и завтракаю.

Печатать приходится где угодно и в любых условиях. На фото отбиваю новости из «Ленинки», когда параллельно идет выступление в темноте под громкую музыку

Печатать приходится где угодно и в любых условиях. На фото отбиваю новости из «Ленинки», когда параллельно идет выступление в темноте под громкую музыку

Фото: Архив КП

9:00 – иду на работу с чувством дискомфорта: все важные задачи закрыты, новые не успели появиться. По пути придумываю для себя несрочные дела — мне всегда некомфортно, когда работы нет. Но такое случается очень редко.

10:00 – коллеги в чате пишут, что на Удмуртской мусоровоз врезался в опору электроосвещения. Раз у меня все равно нет срочных задач, бегу туда, чтобы сделать снимки.

10:30–11:30 – бегаю возле мусоровоза, который врезался в опору ЛЭП, и делаю все возможные фото и видео. Собралась толпа. Кто-то спрашивает у меня, что случилось. Дождалась, когда из мусоровоза достали тело. Фотографирую и возвращаюсь в редакцию.

Страшно ли? Нисколько. Скорее, испытываю чувство выполненного долга.

Кадр со съемок проекта «Путешествуем по Удмуртии за 1000 рублей» в Благовещенском соборе Воткинска

Кадр со съемок проекта «Путешествуем по Удмуртии за 1000 рублей» в Благовещенском соборе Воткинска

Фото: Архив КП

12:00–13:00 – отбиваю новость про ДТП. Снова начинаю скучать, что нет ничего интересного. Накаркала, как говорится

Около 13:30 – пишут, что вертолет санавиации упал на крышу здания РКБ. Первая мысль: «Ну за что?» Потом начинаю думать, как отрабатывать. Чувства досады уже нет – есть прилив адреналина. Хватаю оператора, и мы мчимся на место происшествия. В машине меня укачивает, но все равно достаю телефон и пытаюсь разобраться в шквале противоречивых сообщений от редакторов. Сразу же в голове начинаю продумывать примерный сценарий трансляции, понимая, что в любом случае придется импровизировать и ориентироваться на ходу.

Пробую себя в роли следователя-криминалиста. А белое одеяние называется «каспер» — такой костюм позволяет следователю не оставлять свои биологические следы на месте происшествия

Пробую себя в роли следователя-криминалиста. А белое одеяние называется «каспер» — такой костюм позволяет следователю не оставлять свои биологические следы на месте происшествия

Фото: Архив КП

14:00–15:30 – приезжаем на место падения вертолета. Кто-то подсказывает хорошую точку для съемок. Сведений ноль, но запускаем трансляцию. Естественно, сразу же появляется куча комментариев с вопросами. Есть и агрессия в мой адрес – но меня этим уже давно не проймешь. Снимаем трансляцию. В прямом эфире нам на повышенных тонах угрожают требованиями удалить запись. Хочется ответить, но не в прямом эфире же. Записываем отдельно пресс-подходы. Во время комментариев звонят с радио «Комсомольская правда» из Москвы – записываем для них звук, на все вопросы спокойно отвечу потом. По итогу, когда появляется фактура, запускаем еще один эфир.

15:30–16:00 – едем в редакцию. Накрывают эмоции из-за того, что на меня накричали, – просто за то, что я делаю свою работу и делаю ее качественно. Читаю сообщения от коллег со словами поддержки и комментариями, что я все сделала правильно. Приезжаю и пишу текст.

На открытии сухого фонтана на Центральной площади. Устали, замерзли, еще и промокли. А дождевиком мы накрывали камеру

На открытии сухого фонтана на Центральной площади. Устали, замерзли, еще и промокли. А дождевиком мы накрывали камеру

Фото: Архив КП

16:00–22:00 – тут я, честно, не знаю, что писать, потому что у меня провал в памяти. Такое бывает в слишком эмоциональные дни.

ЕКАТЕРИНА АРДАШЕВА

Специальности: здравоохранение и образование

Итак, понедельник.

7:00 – подъем. Проморгалась, села смотреть соцсети, что произошло за ночь. Супруг махнул рукой и ушел готовить завтрак. Он уже шутит, что еще чуть-чуть и закажет себе футболку с логотипом «муж журналистки», чтобы в экстренный момент как Супермен разрывать на груди рубашку, – а там это.

8:00 – продолжаю искать новости, пока еду в транспорте. За выходные ничего особого не произошло, разве что нападение в больнице, но Следственный комитет уже издал релиз.

Вкусна и прохладна родниковая водица…

Вкусна и прохладна родниковая водица…

Фото: Архив КП

9:00 – пришла на работу, не спеша планирую день. По плану предновогодний материал о том, как праздновать праздники, если у вас ковид. Еще нужно выставить статью на сайт и дописать сценарий для круглого стола. День длинный, успею.

9:10 – коллеги ищут нож, чтобы сделать постановочные фото для новостей про нападение. Даю им свой.

9:30 – сижу, пишу текст, никого не трогаю. Взяла интервью у одного из постоянных спикеров. 10 минут интервью, 30 – разговоры о жизни в целом. Когда-нибудь я научусь перебивать людей.

10:00 – резко начинаем искать врачей, которые знают про нападение 12-летнего мальчика на врача. Сажусь на телефон. Оказывается, что никто ничего не знает, даже тот, кто знал.

Иногда я предлагаю странные темы. Например, посмотреть, какую живность можно поймать на газоне

Иногда я предлагаю странные темы. Например, посмотреть, какую живность можно поймать на газоне

Фото: Архив КП

10:30 – редактор делает скорбное лицо и говорит: «Катя, в больницу все-таки надо ехать». Почему я? Нападение в больнице – это же уже не здравоохранение!

10:40 – в мыле выставляю текст на сайт, потому что потом уже не успею, и вызываю такси. Нож на всякий случай из рюкзака перед поездкой выкладываю.

10:45 – таксист считает своим долгом мне как журналисту рассказать обо всем, что его не устраивает на дорогах. Ладно хотя бы не допытывается, верю ли я в бога, как в прошлый раз…

11:00 – нарезаю круги вокруг больничного городка по колено в снегу. Никто ничего не знает.

Квадрокоптер я научилась ловить раза с пятого

Квадрокоптер я научилась ловить раза с пятого

Фото: Архив КП

11:10 – нашла в курилке человека, который знает хоть что-то. Человек послал меня по верному адресу.

11:20 – нужное отделение на клюшке. Поговорила с уборщицей. Караулю дежурную медсестру. Пока жду, фотографирую все, что может сгодиться для оформительских снимков на тему здравоохранения.

12:00 – взяла интервью. Еду в редакцию. Хочется есть.

12:30 – просят срочно отредактировать сценарий. Блин, я про него и думать забыла. Что-то жуя на ходу, успеваю в аккурат до начала радиоэфира. Откуда эфир? Так я ж в больницу съездила – об этом, собственно, и эфир.

14:00 – эфир на радио. Половину того, что хотела сказать, забыла. И ляпнула то, что говорить не надо бы.

14:30 – успеваю заварить пустырник.

У нас бывают неожиданные помощники, например, агама – предсказатель исхода футбольных матчей

У нас бывают неожиданные помощники, например, агама – предсказатель исхода футбольных матчей

Фото: Архив КП

14:32 – сажусь писать большой текст про нападение в больнице. Параллельно мне предлагают написать рекламу.

15:00 – резко выясняется, что нужно написать еще два анонса и исправить сценарий.

16:00 – возвращаюсь к тексту про больницу. Он уже так-то должен быть на сайте.

17:00 – полчаса думаем с редактором над заголовком. Он, как ни поверни, выходит странным. Определились. Старания вознаграждены: федеральная «Комсомолка» берет текст себе на сайт.

18:00 – вывела текст. Обсуждаем с редактором, что не так с текстом, который я написала позавчера.

18:00 – правим позавчерашний текст. Я вспоминаю, что забыла написать о том, как праздновать праздники, если у вас ковид…

КСЕНИЯ АКСЕНОВА

Специальности: истории людей, культура, мода и все остальное

6:00 – звонит будильник. Может быть, еще поспать, ну хоть пять минуточек? Но я неожиданно вспоминаю, что я так называемое «ухо», – мне нужно найти новости и ссылки, которые могут быть интересны редакции, но их не было на наших сайтах. Так. А еще принять душ, разбудить мужа и 5-летнего сына, позавтракать и накормить ребенка, одеться, собрать ребенка в сад, не забыть игрушки (иначе труба). Кофе. Главное, не забыть выпить кофе.

8:30 – прихожу на работу почти раньше всех. Записываю в ежедневник планы на день. Читаю сценарий – сегодня у меня трансляция с очень необычным мужчиной, который уверяет, что к нему все липнет – к эдакому ижевскому Магнето. Ок. Кофе. Главное, не забыть налить кофе.

Для материала нам приходилось даже пылесосить воздух! Представляете, как на нас смотрели прохожие?

Для материала нам приходилось даже пылесосить воздух! Представляете, как на нас смотрели прохожие?

Фото: Архив КП

9:00 – утренняя планерка. Неожиданно прилетает заказной материал про… кладбище, про его то ли объединение, то ли отделение! Интересненько. Где я и где кладбище. Я даже не знаю, сколько у нас их в городе. Ладно. Пока не думаю об этом, хотя некоторые уверяют, что нужно искать там место заранее.

9:30 – обсуждаю с оператором и одновременно фотографом Сережей мужчину, к которому мы поедем. Заказываю машину для нас. Причесываюсь, крашу губы. На дорожку пью уже чаек.

10:00 – мы на месте. Делаем серьезные лица. Заходим. Обсуждаем, как пройдет трансляция. Волнуюсь. Я перед камерой всегда волнуюсь. Иногда даже забываю, как меня зовут.

Ижевский Магнето пытается примагнитить ко мне хоть что-то

Ижевский Магнето пытается примагнитить ко мне хоть что-то

Фото: Архив КП

10:20 – стартуем. Мужчина сначала прилепляет к себе монетки, потом оголяется по пояс в прямом эфире и прилепляет к себе тяжелые плиты, уверяет меня, что гнет ложки силой мысли. Тут же говорит, что я легко поддаюсь гипнозу и приклеивает мне на лоб тарелку. Поднимаю бровь. Тарелка падает. Говорит, надо расшевелить мою энергию. Хм. Серега хмыкает за кадром.

11:00 – завершаем эфир. И тут мужчина предлагает меня вылечить! Хм. Я вроде здорова. Но я ж журналист – мне надо еще интересный материал писать. Соглашаюсь. Мужчина предлагает лечь на диванчик. Серега хмыкает, но фотографирует все происходящее. Далее подробности опустим.

12:00 – мы наконец в редакции. Начальники хвалят, просмотры идут, комментариев – до фига – зачеркнуто – много. Ура! Все не зря!

Иногда приходится делать постановочные фото для новостей. Здесь я в качестве проститутки

Иногда приходится делать постановочные фото для новостей. Здесь я в качестве проститутки

Фото: Архив КП

12:15 – обед! Очень быстрый обед. Начинаю писать про утреннего мужчину. Пока эмоции свежи. Расшифровываю. Пишу. Смеюсь. Веселый все-таки мужчина попался!

15:00 – текст полностью написать не удалось. Надо срочно выезжать на кладбище, а еще подготовиться к интервью. Едем. Наш водитель уже привык к неожиданным поездкам в странные места, но я все равно его предупреждаю, чтобы он меня обязательно дождался.

15:40 – иду к собеседнику через гробы, венки, траурные ленты. Веселенькое, конечно, начало. Ладно. В кабинете включаю диктофон, приступаем. Стандартные вопросы, стандартные ответы. Понимаю, что для материала этого очень мало. Тогда спрашиваю, как здесь вообще работается, – мол, рядом смерть, печаль, слезы. И… понеслось. Я давно так не смеялась. Поговорили про репетиции шествий с гробами, про кремацию, про МОДУ на те или иные гробы. Класс!

Беру интервью у работника зоопарка. Но видимо кое-кто тоже хочет ответить на мои вопросы

Беру интервью у работника зоопарка. Но видимо кое-кто тоже хочет ответить на мои вопросы

Фото: Архив КП

18:00 – все-таки выхожу с кладбища очень веселая и довольная. Водитель Саша косится на меня, везет уже домой. Завтра мне предстоит все эти два часа расшифровать, упаковать в материал на пять тысяч знаков, дописать про ижевского Магнето… И такая круговерть каждый день, каждый день…

Конечно, эти дневники не показывают всю глубину работы журналиста. В нашей профессии много подводных камней. Иногда приходится и плакать, и много смеяться, ведь каждую историю мы проживаем вместе с героями статей. И мы продолжаем трудиться в СМИ, потому что искренне любим свое дело и хотим сделать жизнь горожан хоть чуточку лучше.

РАБОТА ЖУРНАЛИСТА В ИЖЕВСКЕ

А теперь серьезно. В 2021 году медиагруппа «Центр» отметила свое 15-летие. Уже много лет компания лидирует в информационном пространстве региона. В нее входят ведущие СМИ Ижевска и Удмуртии: сайт и радио «Комсомольская правда – Ижевск», городской интернет-портал IZHLIFE, сайт «Коммерсантъ – Удмуртия», еженедельная газета «ЯСНО!», радио «Адам» и «Наше радио».

В медиагруппе работает восемь журналистов, пять редакторов, три выпускающих редактора, три редактора проектов, два видеооператора, один фотограф и один копирайтер. Каждый день они производят самый разнообразный контент: десятки новостей, полезные и аналитические статьи, невероятные истории из жизни ижевчан, трансляции с места событий, радиоэфиры и видеоролики.

Если начать перечислять все, что мы делаем и планируем в ближайшем будущем, потребуется несколько страниц. Каждый журналист за месяц пишет около 30–40 новостей, многие из которых являются эксклюзивными, создает около 10 больших материалов, а еще успевает участвовать в съемках и проектах, поработать «в полях» и что-нибудь скреативить. И это – далеко не все!

5 ПРИЧИН СТАТЬ КОРРЕСПОНДЕНТОМ МЕДИАГРУППЫ «ЦЕНТР»

1. Сплоченный, доброжелательный коллектив и активная, разнообразная, увлекательная работа.

2. Постоянное повышение квалификации, обучение, приобретение новых знаний, компетенций и навыков.

3. Расширение кругозора, возможность получить специализацию в отдельных областях.

4. Расширение круга общения. Возможность общаться с интересными людьми, а также со звездами и первыми лицами города и республики.

5. Возможность путешествовать, первым узнавать о событиях и бывать в местах, куда никогда не попадет обычный горожанин.

Если вы готовы пополнить нашу дружную, отважную, творческую команду, пишите на адрес veronika.ivanova@phkp.ru

И напоследок – еще несколько позитивных фото из жизни редакции.

Язык у жирафа очень жесткий и шершавый!

Язык у жирафа очень жесткий и шершавый!

Фото: Архив КП

…а морж, как сказала журналист Дарья Прозорова, на ощупь похож на мокрую короткошерстную собачку

…а морж, как сказала журналист Дарья Прозорова, на ощупь похож на мокрую короткошерстную собачку

Фото: Архив КП

Часто у нас горы работы и горы бумаг – на фото редактор Ульяна Колмогорова

Часто у нас горы работы и горы бумаг – на фото редактор Ульяна Колмогорова

Фото: Архив КП

Иногда мы позируем для криминальной хроники

Иногда мы позируем для криминальной хроники

Фото: Архив КП

Нет, мы не спим на работе, это момент съемок одного из роликов для «Тиктока»

Нет, мы не спим на работе, это момент съемок одного из роликов для «Тиктока»

Фото: Архив КП

А вот процесс ловли живности на газоне, кстати, редактор Полина Андрианова – в роли энтомолога

А вот процесс ловли живности на газоне, кстати, редактор Полина Андрианова – в роли энтомолога

Фото: Архив КП

Иногда мы настолько скучаем по сотруднику, который ушел в отпуск, что…

Иногда мы настолько скучаем по сотруднику, который ушел в отпуск, что…

Фото: Архив КП

А эту инсталляцию мы сделали специально для выпускающего редактора к его выходу из отпуска

А эту инсталляцию мы сделали специально для выпускающего редактора к его выходу из отпуска

Фото: Архив КП

Мы бываем в гостях у сказочных героев

Мы бываем в гостях у сказочных героев

Фото: Архив КП

По особым случаям устраиваем праздничные планерки

По особым случаям устраиваем праздничные планерки

Фото: Архив КП

Шкурки пауков-птицеедов произвели в редакции фурор

Шкурки пауков-птицеедов произвели в редакции фурор

Фото: Архив КП

А так мы празднуем масленицу (блины делаем сами)

А так мы празднуем масленицу (блины делаем сами)

Фото: Архив КП

Однажды мы решили научиться танцевать танго. А что? В жизни пригодится

Однажды мы решили научиться танцевать танго. А что? В жизни пригодится

Фото: Архив КП

Мы любим примерять на себя разные образы

Мы любим примерять на себя разные образы

Фото: Архив КП

Иногда весьма неожиданные

Иногда весьма неожиданные

Фото: Архив КП

Ведем трансляцию даже из прививочного пункта

Ведем трансляцию даже из прививочного пункта

Фото: Архив КП

Мы просто любим свою работу

Мы просто любим свою работу

Фото: Архив КП

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Общество: ВОПРОС ДНЯЖители Удмуртии