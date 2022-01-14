За неделю в Ижевске заметно подорожали сразу три марки бензина

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В Ижевске цены на бензин за первые 10 дней этого года заметно подросли. Средняя цена одного литра топлива марки АИ-92 возросла на 22 копейку – до 47,2 рублей. Таковы данные Удмуртстата.

Литр 95-го бензина подрос на 17 копеек. Теперь он стоит 50,58 рублей. Литр дизельного топлива – на 20 копеек – до 52,85 рублей.

Цена бензина марки АИ-98 осталась на прежнем уровне – 57,9 рублей за литр.

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