Профилактический курс по безопасности школьников предложили ввести в России

Несмотря на все усилия правоохранителей, дети по-прежнему становятся жертвами маньяков и извращенцев. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил включить в школьную программу профилактический курс, посвященный безопасности самих учащихся. Об этом сообщает RT со ссылкой копию обращения Милонова на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

«Предлагаю вам оценить идею внедрения в школьную программу профилактического курса, посвященного безопасности самого учащегося. Эти часы должны быть посвящены ликбезу в части поведения школьника в компании незнакомцев, изучению основ уличной самообороны, знакомству с представителями полиции и изучением способов оказания себе первой помощи в опасных ситуациях», — говорится в тексте письма.

Депутат отметил, что преступления против детей и подростков в России все остаются «насущной трагической проблемой», несмотря на все усилия правоохранительных органов. Дети по-прежнему становятся жертвами маньяков и извращенцев.

По мнению Милонова, профилактические курсы необходимо проводить каждый год во всех возрастных группах учащихся.

Напомним, недавно жителя Ижевска осудили на 13,5 лет за сексуальные надругательства над несовершеннолетней падчерицей.

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