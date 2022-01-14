2 детских сада в Ижевске пожаловались на атаки коллекторов

Коллекторы не стеснялись в выражениях, оскорбляли, хамили и обращались на «ты». Фото: pixabay.com

В УФССП России по Удмуртии стали поступать заявления от детских садов Ижевска. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, садики жалуются на противоправные действия со стороны коллекторских агентств.

Так, в одно из дошкольных учреждений заявились неизвестные. Не представившись, они стали выяснять информацию об одном из сотрудников садика, после чего потребовали вызвать сотрудницу с целью возврата последней просроченной задолженности. Внутрь мужчин не пустили, они ушли, но после этого на стационарный телефон учреждения стали поступать звонки с угрозами и требованием вернуть долг. Звонившие не стеснялись в выражениях, оскорбляли, хамили и обращались на «ты».

Аналогичный случай произошел в другом детском саду. Заведующей садика поступил звонок от неизвестного мужчины, который начал выяснять информацию о работнике и рассказывать о его задолженности. Заведующая пояснила, что должник уже 2 года не является сотрудником учреждения и за его долги она расплачиваться не намерена. Коллекторы женщине не поверили и поставили на автодозвон ее личный номер. Менее чем за сутки заведующая получила порядка 120 звонков.

По обоим фактам возбуждены дела об административном правонарушении и о проведении административного расследования по статье 14.57 КоАП РФ.

«Материалы направлены в прокуратуру по факту оскорбления, в Роскомнадзор в связи с разглашением персональных данных, и в полицию по вопросу наличия в действиях неизвестных лиц признаков угроз», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

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