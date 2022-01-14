Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки ковид выявили у 37 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 14 января в республике выявлено 92 новых случая заболевания коронавирусом. 185 человек выздоровели, 3 пациента скончались, 103 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 678 (+37 по отношению к утру 13 января)

Глазов — 3 476 (+13)

Шарканский район — 1 262 (+7)

Воткинск — 4 210 (+4)

Сарапул — 2 793 (+4)

Игринский район — 2 102 (+3)

Вавожский район — 751 (+3)

Можга — 3 668 (+3)

Увинский район — 2 753 (+3)

Кизнерский район — 718 (+2)

Сюмсинский район — 1 020 (+2)

Глазовский район — 634 (+2)

Можгинский район — 1 094 (+2)

Алнашский район — 1 081 (+1)

Воткинский район — 1 376 (+1)

Завьяловский район — 2 851 (+1)

Камбарский район — 849 (+1)

Каракулинский район — 661 (+1)

Селтинский район — 762 (+1)

Ярский район — 501 (+1)

Балезинский район — 1 289

Якшур-Бодьинский район — 999

Малопургинский район — 938

Сарапульский район — 757

Юкаменский район — 637

Красногорский район — 624

Дебесский район — 536

Граховский район — 520

Киясовский район — 506

Кезский район — 453

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