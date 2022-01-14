Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки ковид выявили у 37 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 14 января в республике выявлено 92 новых случая заболевания коронавирусом. 185 человек выздоровели, 3 пациента скончались, 103 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 678 (+37 по отношению к утру 13 января)
Глазов — 3 476 (+13)
Шарканский район — 1 262 (+7)
Воткинск — 4 210 (+4)
Сарапул — 2 793 (+4)
Игринский район — 2 102 (+3)
Вавожский район — 751 (+3)
Можга — 3 668 (+3)
Увинский район — 2 753 (+3)
Кизнерский район — 718 (+2)
Сюмсинский район — 1 020 (+2)
Глазовский район — 634 (+2)
Можгинский район — 1 094 (+2)
Алнашский район — 1 081 (+1)
Воткинский район — 1 376 (+1)
Завьяловский район — 2 851 (+1)
Камбарский район — 849 (+1)
Каракулинский район — 661 (+1)
Селтинский район — 762 (+1)
Ярский район — 501 (+1)
Балезинский район — 1 289
Якшур-Бодьинский район — 999
Малопургинский район — 938
Сарапульский район — 757
Юкаменский район — 637
Красногорский район — 624
Дебесский район — 536
Граховский район — 520
Киясовский район — 506
Кезский район — 453
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