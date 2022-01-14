Гороскоп на 15 января: Дев ожидают эмоциональные качели, а Львам лучше отказаться от экспериментов

Что ждет наших читателей в субботу? Фото: unsplash.com
ОВЕН
Идеальный день для путешествий и дальних поездок. Вечером вероятен небольшой семейный конфликт.
ТЕЛЕЦ
Не бойтесь рисковать и импровизировать. Хороший день для реализации самых смелых идей.
БЛИЗНЕЦЫ
Тихий и спокойный денек. Вы наконец-то сможете по-человечески отдохнуть.
РАК
Четко распланируйте свой день. Если вы будете неукоснительно следовать плану, то можно добьетесь поразительных успехов.
ЛЕВ
Вероятны значительные денежные поступления. Не лучший день для экспериментов и плохо обдуманных решений.
ДЕВА
Вас ждут настоящие эмоциональные качели. Кажется, сегодня вы прочувствуете весь спектр эмоций, которые только доступны человеку.
ВЕСЫ
Не отказывайтесь от помощи – ведь вы в ней действительно нуждаетесь. Действовать в одиночку – плохая идея.
СКОРПИОН
Воздержитесь от серьезных трат. По возможности лучше сидеть дома.
СТРЕЛЕЦ
Прекрасный продуктивный день. Высока вероятность значительного карьерного роста.
КОЗЕРОГ
Не зацикливайтесь на своих ошибках. В целом день неплохой, а вечер и вовсе может приятно удивить.
ВОДОЛЕЙ
День идеально подходит для творческого самовыражения. А вот больших и шумных компаний лучше избегать.
РЫБЫ
С утра вы ощутите мощный прилив сил и почувствуете, что способны на многое. Весьма вероятны интересные знакомства и приятные встречи.
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