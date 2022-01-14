Гороскоп на 15 января: Дев ожидают эмоциональные качели, а Львам лучше отказаться от экспериментов

Что ждет наших читателей в субботу? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Идеальный день для путешествий и дальних поездок. Вечером вероятен небольшой семейный конфликт.

ТЕЛЕЦ

Не бойтесь рисковать и импровизировать. Хороший день для реализации самых смелых идей.

БЛИЗНЕЦЫ

Тихий и спокойный денек. Вы наконец-то сможете по-человечески отдохнуть.

РАК

Четко распланируйте свой день. Если вы будете неукоснительно следовать плану, то можно добьетесь поразительных успехов.

ЛЕВ

Вероятны значительные денежные поступления. Не лучший день для экспериментов и плохо обдуманных решений.

ДЕВА

Вас ждут настоящие эмоциональные качели. Кажется, сегодня вы прочувствуете весь спектр эмоций, которые только доступны человеку.

ВЕСЫ

Не отказывайтесь от помощи – ведь вы в ней действительно нуждаетесь. Действовать в одиночку – плохая идея.

СКОРПИОН

Воздержитесь от серьезных трат. По возможности лучше сидеть дома.

СТРЕЛЕЦ

Прекрасный продуктивный день. Высока вероятность значительного карьерного роста.

КОЗЕРОГ

Не зацикливайтесь на своих ошибках. В целом день неплохой, а вечер и вовсе может приятно удивить.

ВОДОЛЕЙ

День идеально подходит для творческого самовыражения. А вот больших и шумных компаний лучше избегать.

РЫБЫ

С утра вы ощутите мощный прилив сил и почувствуете, что способны на многое. Весьма вероятны интересные знакомства и приятные встречи.

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