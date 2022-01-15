Гороскоп на 16 января: в жизни Козерогов появится новый человек, а Овны наконец смогут отдохнуть

Что ждет наших читателей в воскресенье? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Вы наконец-то сможете отдохнуть. Вероятны небольшие проблемы на личном фронте.

ТЕЛЕЦ

Звезды советуют провести этот день с родными и близкими людьми. От рискованных шагов лучше отказаться.

БЛИЗНЕЦЫ

Утро будет нервным, но продуктивным. Вечер стоит посвятить себе-любимому.

РАК

Идеальный день для реализации самых смелых идей. Не бойтесь рискнуть.

ЛЕВ

Готовьтесь к серьезным потрясениям на личном фронте. Во всех остальных сферах все будет неплохо, но едва ли вас это успокоит.

ДЕВА

Вам захочется побыть в одиночестве. Нив коем случае не отказывайте себе в этом удовольствии.

ВЕСЫ

Не зацикливайтесь на ошибках – это путь в никуда. И не судите о человеке по обложке.

СКОРПИОН

Яркий и насыщенный день, полный самых разнообразных событий. Постарайтесь не потерять голову и держите себя в руках.

СТРЕЛЕЦ

С утра жизнь проверит вашу психику на прочность. Впрочем, звезды намекают, что вы успешно пройдете этот тест.

КОЗЕРОГ

В вашей жизни появится новый человек. Звезды советуют сменить обстановку – текущая вас явно угнетает.

ВОДОЛЕЙ

Передвиньте все важные дела на вторую половину дня. Вечером вероятны значительные денежные поступления.

РЫБЫ

День начнется довольно тоскливо, но к обеду все изменится. Вечер будет и вовсе великолепным.

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