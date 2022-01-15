Следующая неделя в Ижевске будет снежной и пасмурной

С понедельника по субботу ожидается небольшой снег, в воскресенье – умеренный. Фото: архив КП

По предварительным данным Гидрометцентра Удмуртии, в понедельник, 17 января местами в Удмуртии пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -15..-20°С, днем -10..-15°С. По данным сервиса Яндекс.Погода, неделя с 17 по 23 января в целом будет снежной и пасмурной.

Расскажем о погоде на каждый день более подробно.

С понедельника по субботу ожидается небольшой снег, в воскресенье – умеренный.

Во вторник, 18 января дневная температура воздуха составит −10…−9°С, в ночь с 17 на 18 января -9°С. Ветер южный, 5,4 м/с. Магнитное поле спокойное, атмосферное давление 743 мм рт. ст. Влажность 88%.

В среду, 19 января днем температура воздуха окажется в пределах -3…-5°С, ночью -6°С. Направление ветра не изменится, скорость упадет до 2,9 м/с. Магнитное поле также спокойное, атмосферное давление 750 мм рт.ст. Влажность 88%.

В четверг, 20 января днем будет -6…-9°С, ночью до -10°С. Ветер юго-восточный, 1,7 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт.ст. Влажность 85-88%.

В пятницу, 21 января дневные температуры составят -11…-13°С, ночью -16…-14°С. Направление ветра не изменится, скорость 1,4 м/с. Атмосферное давление 755 мм.рт.ст. Влажность 85%.

В субботу, 22 января днем будет -13…-12°С, ночью -16…-13°С. Ветер по-прежнему юго-восточный, 2 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт.ст. Влажность 81%.

В воскресенье, 23 января днем ожидается -10…-9°С, ночью -11°С. Вечером ветер сменит направление на южное, его скорость составит 2,6 м/с. Атмосферное давление 754 мм.рт.ст.. Влажность 83%.

О погоде на первую половину января мы рассказывали здесь.

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