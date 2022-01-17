Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 100 ижевчан. Фото: Алена Селезнева
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 17 января в республике выявлено 184 новых случая заболевания коронавирусом. 320 человек выздоровели, 2 пациента скончались, 103 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 756 (+100 по отношению к утру 16 января)
Кезский район — 461 (+10)
Шарканский район — 1 272 (+8)
Алнашский район — 1 103 (+8)
Воткинск — 4 234 (+7)
Можга — 3 670 (+7)
Завьяловский район — 2 859 (+6)
Малопургинский район — 938 (+6)
Киясовский район — 512 (+5)
Якшур-Бодьинский район — 999 (+5)
Игринский район — 2 114 (+5)
Можгинский район — 1 102 (+4)
Глазов — 3 505 (+3)
Кизнерский район — 718 (+2)
Сарапул — 2 809 (+2)
Глазовский район — 642 (+2)
Ярский район — 503 (+1)
Увинский район — 2 765
Воткинский район — 1 376
Балезинский район — 1 295
Сюмсинский район — 1 022
Камбарский район — 849
Селтинский район — 776
Сарапульский район — 757
Вавожский район — 753
Каракулинский район — 667
Юкаменский район — 637
Красногорский район — 626
Дебесский район — 540
Граховский район — 522
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