Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 100 ижевчан. Фото: Алена Селезнева

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 17 января в республике выявлено 184 новых случая заболевания коронавирусом. 320 человек выздоровели, 2 пациента скончались, 103 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 756 (+100 по отношению к утру 16 января)

Кезский район — 461 (+10)

Шарканский район — 1 272 (+8)

Алнашский район — 1 103 (+8)

Воткинск — 4 234 (+7)

Можга — 3 670 (+7)

Завьяловский район — 2 859 (+6)

Малопургинский район — 938 (+6)

Киясовский район — 512 (+5)

Якшур-Бодьинский район — 999 (+5)

Игринский район — 2 114 (+5)

Можгинский район — 1 102 (+4)

Глазов — 3 505 (+3)

Кизнерский район — 718 (+2)

Сарапул — 2 809 (+2)

Глазовский район — 642 (+2)

Ярский район — 503 (+1)

Увинский район — 2 765

Воткинский район — 1 376

Балезинский район — 1 295

Сюмсинский район — 1 022

Камбарский район — 849

Селтинский район — 776

Сарапульский район — 757

Вавожский район — 753

Каракулинский район — 667

Юкаменский район — 637

Красногорский район — 626

Дебесский район — 540

Граховский район — 522

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