Гороскоп на 18 января: Раки получат радостную весть, а Весам стоит заняться спортом

Что ждет наших читателей во вторник?

ОВЕН

Хороший день. Эмоциональный фон наконец выправится; исчезнет напряжение, которое мешало вам двигаться вперед.

ТЕЛЕЦ

Откажитесь от необдуманных поступков и меньше рискуйте. Вечером весьма вероятна не самая приятная встреча.

БЛИЗНЕЦЫ

На работе все будет просто великолепно, чего не скажешь о других сферах. Особенно сложной будет ситуация на личном фронте.

РАК

В первой половине дня вы получите радостную весть. От больших трат сегодня лучше отказаться.

ЛЕВ

Сегодня придется много рисковать и импровизировать. Вечер стоит провести со второй половинкой.

ДЕВА

На вашем несчастье захотят нажиться нехорошие люди. Если же вы исключительно счастливый человек, то не волнуйтесь – очень скоро это пройдет.

ВЕСЫ

Идеальный день для занятий спортом. Вполне вероятно, что вы откроете в себе неожиданный талант.

СКОРПИОН

Не стоит злоупотреблять алкоголем, даже если очень хочется. Потерпите до среды.

СТРЕЛЕЦ

На работе возможны серьезные положительные сдвиги. Звезды советуют следить за языком в разговорах с незнакомыми людьми.

КОЗЕРОГ

На личном фронте возможны значительные перемены, однако приятными их не назовешь. Это нужно просто пережить.

ВОДОЛЕЙ

Вам захочется резких перемен. Звезды рекомендуют включить голову и не принимать поспешных решений.

РЫБЫ

Ситуация на личном фронте оставляет желать лучшего, однако все совсем не так плохо, как вы себе напридумывали. Отнеситесь к этому проще.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Холмогоровский хребет и буммашевские Альпы: топ-15 снежных гор Ижевска