Гороскоп на 18 января: Раки получат радостную весть, а Весам стоит заняться спортом

Что ждет наших читателей во вторник?
ОВЕН
Хороший день. Эмоциональный фон наконец выправится; исчезнет напряжение, которое мешало вам двигаться вперед.
ТЕЛЕЦ
Откажитесь от необдуманных поступков и меньше рискуйте. Вечером весьма вероятна не самая приятная встреча.
БЛИЗНЕЦЫ
На работе все будет просто великолепно, чего не скажешь о других сферах. Особенно сложной будет ситуация на личном фронте.
РАК
В первой половине дня вы получите радостную весть. От больших трат сегодня лучше отказаться.
ЛЕВ
Сегодня придется много рисковать и импровизировать. Вечер стоит провести со второй половинкой.
ДЕВА
На вашем несчастье захотят нажиться нехорошие люди. Если же вы исключительно счастливый человек, то не волнуйтесь – очень скоро это пройдет.
ВЕСЫ
Идеальный день для занятий спортом. Вполне вероятно, что вы откроете в себе неожиданный талант.
СКОРПИОН
Не стоит злоупотреблять алкоголем, даже если очень хочется. Потерпите до среды.
СТРЕЛЕЦ
На работе возможны серьезные положительные сдвиги. Звезды советуют следить за языком в разговорах с незнакомыми людьми.
КОЗЕРОГ
На личном фронте возможны значительные перемены, однако приятными их не назовешь. Это нужно просто пережить.
ВОДОЛЕЙ
Вам захочется резких перемен. Звезды рекомендуют включить голову и не принимать поспешных решений.
РЫБЫ
Ситуация на личном фронте оставляет желать лучшего, однако все совсем не так плохо, как вы себе напридумывали. Отнеситесь к этому проще.
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