В Удмуртии стартовал открытый отбор специалистов в новые агентства по молодежной политике и туризму

Заявки принимаются с 17 января по 23 января.. Фото: Диля Ахмадишина

С 17 января по 8 февраля в Удмуртии будут отбирать кандидатов на должности в созданные недавно Агентство по молодежной политике и Агентство по туризму. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

«Для формирования эффективной и профессиональной команды к участию в отборе приглашаются специалисты, обладающие знаниями и опытом работы в области молодежной политики и туризма», - говорится в сообщении.

От кандидатов на руководящие должности требуются высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры, не менее чем 4-летний опыт управленческой деятельности и отсутствие судимости. Специалисты должны иметь высшее образование и отсутствие судимости.

Кандидат должен будет представить самопрезентацию и стратегию развития отрасли, а также записать видеоролик с четким ответом на вопрос «почему вы считаете, что справитесь с развитием отрасли?».

Заявки принимаются с 17 января по 23 января. С 24 января по 31 января экспертный совет ознакомится с документами. С 1 по 5 февраля участники представят свои стратегии развития отрасли. Результаты отбора будут объявлены 8 февраля.

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