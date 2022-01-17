36 ответственных лиц оштрафовали за некачественную уборку дворов в Ижевске

Каждый двор инспектируется дважды. Фото: Амир Закиров

С начала зимнего сезона сотрудники Административной инспекции Ижевска выявили 190 нарушений содержания дворовых территорий. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в 73 случаях на крышах домов и нежилых были зафиксированы снежные навесы и сосульки, в 104 случаях - скользкость и снег на придомовой территории, в 13 случаях - складирование снега в непредназначенных для этого местах - например, на детских площадках.

«В снежную погоду основная обязанность управляющих компаний, ТСЖ, подрядных организаций - своевременная очистка кровель жилых домов от снега и наледи, а также содержание тротуаров, пешеходных дорожек, проездов на придомовой территории, уборка и вывоз снега», - говорится в сообщении.

За рассматриваемый период было составлено 105 административных протоколов, оштрафовано 36 ответственных лиц.

Отмечается, что каждый двор инспектируется дважды. Сначала инспектор фиксирует правонарушение и направляет в «управляйку» требование об его устранении. Если же нарушение не устранено – составляется протокол.

«Таким образом, с начала зимнего сезона в отношении Городской управляющей компании составлены 12 протоколов о нарушениях Правил благоустройства города», - отчитались в муниципалитете.

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