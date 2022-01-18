Минздрав Удмуртии прокомментировал резкий рост заболеваемости коронавирусом в январе

Уже к началу второй рабочей недели темпы заболеваемости выросли в два раза. Фото: Амир Закиров

Если в период новогодних праздников в Удмуртии ежедневно фиксировали около 50 новых случаев коронавирусной инфекции, то уже к началу второй рабочей недели темпы заболеваемости выросли в два раза. Некоторые ижевчане объясняют такой резкий рост приходом в республику нового штамма «омикрон», однако в региональном Минздраве эту информацию не подтверждают.

Фото: архив КП в Ижевске

По словам замминистра здравоохранения республики Марины Петренко, в праздничные дни было отмечено снижение заболеваемости не только по ковиду, но и по другим острым респираторным вирусным инфекциям, включая грипп. Обусловлено это тем, что далеко не все жители обращались в больницу, заметив у себя признаки заболеваний.

«Уже в первый рабочий день, 10 января, мы увидели рост обратившихся за медицинской помощью. Для сравнения, за все праздники было порядка 4-х тысяч обращений в медицинские организации, а за один день 10 января в районе 6-ти тысяч. Это многолетняя ситуация и связана она с тем, что с выходом на работу и на учебу после окончания длительных выходных и праздничных дней у нас увеличивается количество контактов друг с другом внутри коллективов. Кроме того, в период праздников многие люди посещали другие регионы и страны. Вернувшись, они могут являться носителями коронавирусной инфекции. В этом случае мы увидим рост заболеваемости коронавирусом. Эта ситуация тоже прогнозируемая», – объяснила Марина Петренко.

Отметим, что, по данным регионального Роспотребнадзора, для выявления новых штаммов коронавируса тесты из Удмуртии выборочно отсылают на типирование в лабораторию, которая находится в Саратове.

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