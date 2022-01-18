Новости Удмуртии на утро 18 января 2022: братья-близнецы из Ижевска на Первом и 36 штрафов за некачественную уборку дворов

Артем и Егор Охотниковы рассказали Максиму Галкину о своем увлечении грибами. Фото: Красный квадрат

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 января, вторник. Синоптики прогнозируют -3,-5°C и продолжительный снег, на дорогах ожидается снежный накат.

Вспомним самые важные новости на это утро.

ЛЫЖНИК-ПАРАЛИМПИЕЦ ИЗ УДМУРТИИ ВЛАДИСЛАВ ЛЕКОМЦЕВ ВЗЯЛ ТРИ ЗОЛОТА НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В ЛИЛЛЕХАММЕРЕ

Фото: www.paralympic.org

Владислав выиграл лыжную гонку и два биатлонных старта. Подробнее

ГЛАВА СК АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН ЗАПРОСИЛ ДОКЛАД О РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛА БАНДЫ ПЕДОФИЛОВ В УДМУРТИИ

Согласно информации, опубликованной в СМИ, главарь банды остается на свободе, а многие участники не понесли никакой ответственности. Подробнее

36 ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ОШТРАФОВАЛИ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ УБОРКУ ИЖЕВСКИХ ДВОРОВ

Фото: Амир Закиров

С начала зимнего сезона сотрудники Административной инспекции Ижевска выявили 190 нарушений содержания дворовых территорий. В отношении Городской управляющей компании составили 12 протоколов. Подробнее

6-ЛЕТНИЕ БРАТЬЯ-БЛИЗНЕЦЫ ИЗ ИЖЕВСКА СТАЛИ ГЕРОЯМИ ДЕТСКОГО ШОУ ТАЛАНТОВ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

Артем и Егор Охотниковы рассказали Максиму Галкину о своем увлечении грибами. Фото: Красный квадрат

Артем и Егор Охотниковы рассказали Максиму Галкину о своем увлечении грибами и поучаствовали в викторине с певицей Юлией Савичевой.