Жителя Удмуртии задержали за незаконную рубку хвойных деревьев на сумму почти 3 млн рублей

Срубленные деревья мужчина намеревался пустить на строительство дома. Фото: МВД по УР

40-летний житель Алнашского района Удмуртии подозревается в незаконной рубке деревьев на территории местного лесничества. Как сообщает пресс-служба УМВД России по республике, мужчину задержали на месте рубки.

«Установлено, что в начале января подозреваемый незаконно вырубил сырорастущие деревья пород ель, сосна и пихта в количестве 25 штук на территории леса, относящегося к категории особо защитных», - говорится в сообщении.

Фото: МВД по УР

По данным специалистов, возраст некоторых деревьев превышал 150 лет.

Злоумышленник распилил срубленные деревья на части и вывез из леса на место погрузки на личном тракторе. Он планировал арендовать транспорт, вывезти древесину на пилораму и далее пустить ее на строительство частного дома. Общий ущерб, причиненный лесничеству, составил 2 984 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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