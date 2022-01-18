Галина Мерзлякова переизбрана ректором Удмуртского государственного университета

Галина Витальевна Мерзлякова. Фото: Диля Ахмадишина, архив КП

Сегодня, 18 января, в ходе Конференции трудового коллектива в Удмуртском госуниверситете прошли выборы ректора. На главный пост в вузе претендовали действующий ректор Галина Мерзлякова и проректор по экономике Галина Васильева.

Как сообщается на официальном сайте УдГУ, победу на выборах одержала Галина Мерзлякова.

Отметим, что она занимает этот пост с 2012 года.

СПРАВКА КП

Мерзлякова Галина Витальевна. Родилась 25 мая 1958 года.

Окончила Удмуртский государственный университет, специальность – история, окончила аспирантуру и докторантуру Ленинградского государственного университета. Доктор исторических наук, профессор.

1975-1976 гг. – модельщица, Ижевский механический завод, Ижевск.

1976-1982 гг. – студентка Удмуртского государственного университета, Ижевск.

1982 г. – ассистент кафедры истории Удмуртского государственного университета, Ижевск.

1982-1985 гг. – аспирант Ленинградского государственного университета, г. Ленинград.

1985-1989 гг. – ассистент кафедры истории, старший преподаватель, доцент Удмуртского государственного университета, Ижевск.

1989-1992гг. – докторант, Ленинградский государственный университет, г. Ленинград.

1992-1999 гг. – доцент, заведующая кафедрой истории, политологии, декан факультета социальных коммуникаций Удмуртского государственного университета.

19992007 гг. – директор Института социальных коммуникаций, Удмуртский государственный университет.

2007-2012 гг. – первый проректор, проректор по учебной работе, исполняющая обязанности ректора Удмуртского государственного университета.

С 2012 г. н.в.– ректор Удмуртского государственного университета.

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