Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 124 ижевчан. Фото: архив КП в Ижевске
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 18 января в республике выявлено 209 новых случаев заболевания коронавирусом. 340 человек выздоровели, 3 пациента скончались, 106 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 980 (+124 по отношению к утру 17 января)
Воткинск — 4 262 (+21)
Завьяловский район — 2 875 (+10)
Шарканский район — 1 288 (+8)
Алнашский район — 1 118 (+7)
Селтинский район — 783 (+7)
Кизнерский район — 725 (+5)
Можга — 3 682 (+5)
Сарапул — 2 815 (+4)
Балезинский район — 1 299 (+4)
Сюмсинский район — 1 025 (+3)
Глазов — 3 511 (+3)
Воткинский район — 1 378 (+2)
Малопургинский район — 946 (+2)
Якшур-Бодьинский район — 1 006 (+2)
Камбарский район — 850 (+1)
Ярский район — 505 (+1)
Кезский район — 471 (+10)
Киясовский район — 517 (+5)
Игринский район — 2 119 (+5)
Можгинский район — 1 106 (+4)
Глазовский район — 644 (+2)
Увинский район — 2 765
Сарапульский район — 757
Вавожский район — 753
Каракулинский район — 667
Юкаменский район — 637
Красногорский район — 626
Дебесский район — 540
Граховский район — 522
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