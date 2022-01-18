Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 124 ижевчан. Фото: архив КП в Ижевске

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 18 января в республике выявлено 209 новых случаев заболевания коронавирусом. 340 человек выздоровели, 3 пациента скончались, 106 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 980 (+124 по отношению к утру 17 января)

Воткинск — 4 262 (+21)

Завьяловский район — 2 875 (+10)

Шарканский район — 1 288 (+8)

Алнашский район — 1 118 (+7)

Селтинский район — 783 (+7)

Кизнерский район — 725 (+5)

Можга — 3 682 (+5)

Сарапул — 2 815 (+4)

Балезинский район — 1 299 (+4)

Сюмсинский район — 1 025 (+3)

Глазов — 3 511 (+3)

Воткинский район — 1 378 (+2)

Малопургинский район — 946 (+2)

Якшур-Бодьинский район — 1 006 (+2)

Камбарский район — 850 (+1)

Ярский район — 505 (+1)

Кезский район — 471 (+10)

Киясовский район — 517 (+5)

Игринский район — 2 119 (+5)

Можгинский район — 1 106 (+4)

Глазовский район — 644 (+2)

Увинский район — 2 765

Сарапульский район — 757

Вавожский район — 753

Каракулинский район — 667

Юкаменский район — 637

Красногорский район — 626

Дебесский район — 540

Граховский район — 522

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