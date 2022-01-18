Гороскоп на 19 января: Тельцы успеют все и даже больше, а Стрельцам придется решать чужие проблемы

Что ждет наших читателей в среду? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Простым день точно не назовешь. Придется выбирать между плохим и очень плохим вариантами развития событий. Избегайте серьезных физических нагрузок.

ТЕЛЕЦ

Великолепный день. Вы успеете все и даже больше. Вероятны позитивные перемены на личном фронте.

БЛИЗНЕЦЫ

В первой половине дня высока вероятность конфликтов с начальством. Звезды советуют следить за языком. Во всем остальном день неплохой.

РАК

День идеально подходит для путешествий, дальних поездок и обычных прогулок на свежем воздухе. Сидеть дома крайне не рекомендуется.

ЛЕВ

Не беритесь за множество дел сразу, сконцентрируйтесь на чем-то одном. Вечер вас приятно удивит.

ДЕВА

Тягучий и медленный день. Все важные дела лучше перенести на вечер.

ВЕСЫ

Готовьтесь к большим потрясениям на личном фронте. И аккуратнее с алкоголем.

СКОРПИОН

Довольно ровный денек. Больших побед, однако, ждать не стоит. Все будет неплохо – но не более того.

СТРЕЛЕЦ

Придется решать чужие проблемы. К сожалению, избежать этого не получится.

КОЗЕРОГ

Ждите добрых вестей откуда-то издалека. В целом день неплохой, но вам стоит обратить чуть больше внимания на свое здоровье.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы удивительно многозадачны. Звезды предоставят вам уникальный шанс решить большинство проблем одним махом.

РЫБЫ

Вы откроете в себе талант, о котором даже не догадывались. Звезды рекомендуют провести вечер с родными и близкими людьми.

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