В Удмуртии 2259 человек заболели после полного курса вакцинации от коронавируса

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По состоянию на 17 января 2022 года с начала вакцинации населения в республику поступило 937 302 дозы вакцины. Полный курс поставили 529 055 человек. Однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» привито 116 587 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

В регионе для достижения коллективного иммунитета должно быть вакцинировано 80% взрослого населения – 924 245 человек.

Количество заболевших после полного курса вакцинации от коронавируса – 2259 человек: «Гам-КОВИД-Вак» – 1901 человек (0,40%), «ЭпикВакКорона» – 492 человека (0,89%), «КовиВак» – 23 человека (0,42%). Заболело после вакцинации «Спутник Лайт» – 343 человека (0,29%).

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