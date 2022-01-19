245 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

К сожалению, 5 человек скончались. Фото: unsplash.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 19 января в республике выявлено 245 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 39 детей и 35 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 5 смертей. Мужчине было 68 лет. Женщинам было 31, 74, 77, 79 лет.

337 человек выздоровели, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 358 483 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 4 106.

5 899 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 235 - в состоянии средней степени тяжести, 118 - в тяжелом состоянии.

Всего на 19 января в Удмуртии зарегистрирован 80 876 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 71 717 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 467летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 677 461 житель Удмуртии. Из них 530 110 прошли оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 116 711человек.

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