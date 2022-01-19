Врачи онкодиспансера в Ижевске успешно удалили опухоль на почке через небольшой разрез

На текущий момент более 23% всех операций в Республиканском онкодиспансере выполняются через небольшие разрезы. Фото: МЗ УР

С начала 2022 года в новой «умной операционной» Республиканского онкодиспансера им. Примушко в Ижевске проведено 11 малоинвазивных операций с сохранением органов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«Традиционные онкологические операции часто подразумевают полное удаление пораженного опухолью органа, для пациента они травматичны и требуют долгого восстановления из-за необходимости выполнения больших разрезов. Кроме того, полное удаление органа снижает качество жизни пациента. Поэтому ежегодно мы внедряем в нашу работу все новые виды малоинвазивных операций», - рассказал заместитель главного врача РКОД по хирургии Ринат Тарасов (цитата по пресс-службе МЗ УР).

Так, в конце декабря прошлого года врачи удалили опухоль почки, которая находилась очень близко к кровеносным сосудам. Хирургам удалось убрать новообразование, не повредив при этом сам орган.

Отмечается, что на текущий момент более 23% всех операций в РКОД выполняются через небольшие разрезы. Из 9 860 операций, проведенных в онкодиспансере в 2021 году, 2 349 – малоинвазивные. Такие вмешательства позволяют избавить пациента от опухолей почек, предстательной железы, толстого и тонкого кишечника, опухолях легких и средостения, желудка и пищевода.

Также в 2021 году в онкодиспансере впервые были проведены две лапароскопические операции по удалению опухоли печени. Такие вмешательства позволяют сохранить пораженный орган без риска негативных отдаленных результатов, а перенесшие их пациенты могут быть выписаны в течение недели.

По словам главврача РКОД Степана Ронзина, для онкологической службы республики ежегодно закупается современное оборудование.

«В прошлом году в РКОД установлены новые линейные ускорители для лучевой терапии, строится помещение для нового компьютерного томографа. На 2022 год запланирована закупка 11 единиц оборудования, в том числе 3 единицы «тяжелого» — это рентгенодиагностический комплекс, цифровой маммограф и мультиспиральный компьютерный томограф», - отметил он.

Напомним, «умная операционная» была открыта в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

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