Последние новости Ижевска и России на утро 19 января 2022 года: тело женщины в сугробе, два смертельных ДТП и новый ректор УдГУ

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 19 января. Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в городе пройдет продолжительный, мокрый снег. Температура воздуха днем составит -1…-3 °С. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.
Ночью температура воздуха понизится до -2…-4 °С. Ожидаются осадки в виде снега. На дорогах возможна гололедица и снежные накаты.
А сейчас мы вспомним самые интересные новости за прошедший день.
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП С ФУРОЙ
Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
Водитель не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с грузовиком Scania с мужчиной 1976 года рождения за рулем. Подробнее.
ИЗБРАН НОВЫЙ РЕКТОР УДГУ
На главный пост в вузе претендовали действующий ректор Галина Мерзлякова и проректор по экономике Галина Васильева. Подробнее.
ИЗБИЛ ДО СМЕРТИ У МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
Ранее погибшему уже доставалось от обвиняемого на этом самом месте. Подробнее
ЖИТЕЛИ УДМУРТИИ НА ОЛИМПИАДЕ 2022
В список из 10 российских биатлонистов, которые отправятся на зимнюю Олимпиаду в Китай, вошли две уроженки Удмуртии. Подробнее
НАШЕЛ ТЕЛО МАТЕРИ В СУГРОБЕ
Сын пришел к матери домой, но дома ее не обнаружил. Подробнее
НОВЫЙ ЗАКОН О НАКАЗАНИИ ПЕДОФИЛОВ
В России будут пожизненно сажать педофилов за насилие над детьми и подростками. Подробнее.
ДТП ЛЕГКОВУШКИ И ГРУЗОВИКА УНЕСЛО ДВЕ ЖИЗНИ
Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
Авария произошла на 49-м километре участка федеральной трассы в Алнашском районе Удмуртии. Подробнее
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