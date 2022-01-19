Последние новости Ижевска и России на утро 19 января 2022 года: тело женщины в сугробе, два смертельных ДТП и новый ректор УдГУ

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 19 января. Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в городе пройдет продолжительный, мокрый снег. Температура воздуха днем составит -1…-3 °С. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

Ночью температура воздуха понизится до -2…-4 °С. Ожидаются осадки в виде снега. На дорогах возможна гололедица и снежные накаты.

А сейчас мы вспомним самые интересные новости за прошедший день.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП С ФУРОЙ

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Водитель не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с грузовиком Scania с мужчиной 1976 года рождения за рулем. Подробнее.

ИЗБРАН НОВЫЙ РЕКТОР УДГУ

На главный пост в вузе претендовали действующий ректор Галина Мерзлякова и проректор по экономике Галина Васильева. Подробнее.

ИЗБИЛ ДО СМЕРТИ У МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

Ранее погибшему уже доставалось от обвиняемого на этом самом месте. Подробнее

ЖИТЕЛИ УДМУРТИИ НА ОЛИМПИАДЕ 2022

В список из 10 российских биатлонистов, которые отправятся на зимнюю Олимпиаду в Китай, вошли две уроженки Удмуртии. Подробнее

НАШЕЛ ТЕЛО МАТЕРИ В СУГРОБЕ

Сын пришел к матери домой, но дома ее не обнаружил. Подробнее

НОВЫЙ ЗАКОН О НАКАЗАНИИ ПЕДОФИЛОВ

В России будут пожизненно сажать педофилов за насилие над детьми и подростками. Подробнее.

ДТП ЛЕГКОВУШКИ И ГРУЗОВИКА УНЕСЛО ДВЕ ЖИЗНИ

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Авария произошла на 49-м километре участка федеральной трассы в Алнашском районе Удмуртии. Подробнее

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