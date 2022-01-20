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Общество20 января 2022 2:45

До -4°С ожидается 20 января в Ижевске

Рассказываем о погоде на день
Прозорова Дарья
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Теплая зима продолжается в столице Удмуртии. Фото: pexels.com

Теплая зима продолжается в столице Удмуртии. Фото: pexels.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 20 января. В столице Удмуртии температура за окном днем будет составлять до -4°С. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр. Ночью же температура воздуха опустится до -8 °С.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с. Будет облачно, временами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица – будьте аккуратней!

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