До -4°С ожидается 20 января в Ижевске

Теплая зима продолжается в столице Удмуртии. Фото: pexels.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 20 января. В столице Удмуртии температура за окном днем будет составлять до -4°С. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр. Ночью же температура воздуха опустится до -8 °С.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с. Будет облачно, временами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица – будьте аккуратней!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на 20 января: Львам придется пойти на риск, а Скорпионы научатся чему-то новому

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 января: какие районы лидируют по количеству заболевших