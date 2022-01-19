Отец-инвалид с 4 детьми из Удмуртии попал в реанимацию с опухолью мозга

Константин с сыновьями. Фото: Амир Закиров

Мужчина-инвалид из Удмуртии Константин, который в одиночку воспитывает 4 сыновей и которому меценат из Москвы подарил дом, находится в реанимации. Об этом рассказали волонтеры – Равиль и Руслан, от которых мы и узнали про Костю.

Напомним, в начале 2021 года «Комсомолка» побывала в деревне Постол, в гостях у 36-летнего Константина. Условия, в которых он жил с четырьмя сыновьями, были ужасными – в доме не было ни воды, ни газа, из-из щелей в окнах ветер завывал в комнатах, и ребятам приходилось спать под старыми шубами, чтобы не замерзнуть.

В таких условиях жил отец-одиночка с сыновьями. Фото: Амир Закиров

Все стало меняться, когда на помощь к Косте пришли волонтеры Равиль и Руслан. Благодаря им и огласке в СМИ, многие неравнодушные жители начали помогать семье – привозили им мебель, технику, вещи, продукты. И через несколько месяцев меценат Евгения из Москвы выделила Косте деньги на покупку нового дома: в итоге семья переехала в село Пугачево.

«Мы привыкли думать, что у него в жизни все хорошо – новый дом, где тепло и уютно. Но сегодня нас «облили кипятком»: Костя лежит в реанимации. У него начала расти опухоль головного мозга», - рассказал волонтер Руслан.

По его словам, опухоль не давала о себе знать на протяжении 12 лет. Да, она никуда не исчезла, но оставалась допустимого, не опасного для жизни размера.

Сейчас Костя в больнице, за его жизнь борются врачи.

«Конечно, если так можно сказать. Как объяснил нам лечащий доктор: в малопургинскую больницу из РКБ №1 его отправили умирать. Врачи утешительных прогнозов не дают», - продолжает рассказывать Руслан.

Врачи не дают утешительных прогнозов. Фото: @slovomidelom18

Пост про Костю ребята-волонтеры разместили у себя в социальных сетях:

«Мы привыкли верить в чудо, и очень хотим повлиять на ситуацию: на кону стоит жизнь человека, которому есть ради кого жить. Друзья, давайте сделаем максимальную огласку, чтобы наши врачи и министерство здравоохранение еще поборолось за его жизнь!». И на него уже отреагировали в министерстве здравоохранения Удмуртии.

Отметим, что в ведомстве уже знают о ситуации с Константином.

«Со стороны врачей 1 РКБ сделано все возможное, проведены две операции, которые дали человеку возможность прожить еще 15 лет. К сожалению, началось новое развитие заболевания, и врачи не всесильны», - подчеркнули они в комментариях к посту.

«Пациент с 12 января находится в стационаре Малопургинской районной больницы и получает паллиативное лечение в полном объеме. В 2005 и в 2006 году он был дважды прооперирован, и благодаря профессионализму врачей опасная болезнь отступила почти на 15 лет. Недавно он обратился за помощью в связи с головными болями. В стационаре РКБ 1 пациенту было проведено обследование, в том числе МРТ-исследование, и диагностирована неоперабельная стадия заболевания, которая, к сожалению, не поддается лечению. В настоящее время он обеспечен ежедневным уходом и необходимыми препаратами», – пояснила Заместитель Министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

Эльвира Пинчук, заместитель председателя правительства республики, взяла это дело под свой контроль.

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