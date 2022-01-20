Жительница Сарапула пришла на эфир «Пусть говорят» в поисках биологических родителей

Фото: Первый канал, www.1tv.ru

53-летняя жительница Сарапула Татьяна Майская стала героиней выпуска ток-шоу «Пусть говорят» (16+) на Первом канале, который вышел в эфир накануне, 19 января. Женщина рассказала, что младенцем ее подкинули к дверям дома по улице Гагарина, и теперь она ищет своих биологических родителей.

В детстве ребята во дворе называли Татьяну подкидышем, однако приемная мать «отбивалась» отговорками и убеждала девочку в том, что родила ее сама. Однако в 12 лет Татьяна нашла дневник женщины, в котором было описана тайна ее происхождения.

Съемочная группа отправилась в Сарапул в поисках людей, которые могли бы знать родную мать героини. Выяснилось, что девочку нашли у дверей студенческого общежития в двух кварталах от роддома, после чего передали на попечение государства. Позднее хилую и болезненную девочку удочерила приемная семья.

В рамках выпуска найти биологических родителей не удалось. В завершение программы Татьяна появилась в студии с приемной матерью и поблагодарила ее за все.

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