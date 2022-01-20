Ситуацию с застрявшим в снегу автомобилем скорой помощи в Ижевске прокомментировал главврач

По словам главврача ССМП, санитарные автомобили отличаются высокой проходимостью. Фото: очевидец

Диспетчерская служба Станции скорой помощи Ижевска не зарегистрировала ни одного случая опоздания бригады на вызов из-за неочищенных дорог. Об этом заявил главный врач учреждения Олег Прузан после выхода видеозаписи с застрявшим в одном из заснеженных дворов санитарным автомобилем. Напомним, вытолкать машину помогли неравнодушные местные жители.

«Сейчас в социальных сетях обсуждаются случаи с буксующими автомобилями скорой в Ижевске и в Сарапуле. Мы по каждому случаю проводим проверки и зачастую информация не подтверждается или искажена», — заявил Олег Прузан.

По словам главврача ССМП, санитарные автомобили отличаются высокой проходимостью.

«При этом в сложных дорожных ситуациях мы имеем право вызвать подкрепление и обратиться за помощью к Главному управлению МЧС РФ по Удмуртии. В этом году мы ни разу не прибегали к их помощи», - подчеркнул он.

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