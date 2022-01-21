Погода в Ижевске на 21 января: ожидается небольшой снег и до -8°С

В Ижевске сохранится достаточно теплая погода. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск!

«Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 21 января в Ижевске ожидается сплошная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха – около -6..-8°С. Скорость южного ветра составит 5-10 м/с.

К ночи столбик термометра опустится до отметки -11°С. Ветер изменит направление на юго-восточное, его скорость составит около 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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