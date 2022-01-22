40-летнего жителя Ижевска задержали за попытку закладки наркотиков

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В Ижевске у одного из домов по ул. В. Сивкова был задержан 40-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД. В момент задержания он занимался оборудованием тайника, в котором хотел оставить закладку с наркотическим средством.

В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили и изъяли запрещенное вещество массой 0,46 гр. В доме, где проживал мужчина, также нашли другие запрещенные средства массой 9,75 гр и 15 граммов.

Выяснилось, что он – закладчик интернет-магазина по продаже наркотиков.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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