6 детских суицидов зарегистрировано в Удмуртии в 2021 году

Попытки детского суицида отрабатывают 6 бригад специалистов. Фото: pixbay.com
В 2021 году в Удмуртии было зарегистрировано 6 фактов суицида среди несовершеннолетних. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева.
По словам детского омбудсмена, в 2020 году покончили с собой 15 детей. Такое количество самоубийств в позапрошлом году связывают в том числе с ковидным локдауном.
Попытки детского суицида отрабатывают 6 бригад специалистов.
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