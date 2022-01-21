6 детских суицидов зарегистрировано в Удмуртии в 2021 году

Попытки детского суицида отрабатывают 6 бригад специалистов. Фото: pixbay.com

В 2021 году в Удмуртии было зарегистрировано 6 фактов суицида среди несовершеннолетних. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева.

По словам детского омбудсмена, в 2020 году покончили с собой 15 детей. Такое количество самоубийств в позапрошлом году связывают в том числе с ковидным локдауном.

Попытки детского суицида отрабатывают 6 бригад специалистов.

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