8 лет колонии строгого режима получил убийца посетителя кафе в Удмуртии

Фото: Амир Закиров

33-летнего жителя Можги признали виновным в убийстве посетителя местного кафе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, утром 8 августа 2021 года осужденный выпивал в одном из кафе в Можге. Между ним и барменом возник словесный конфликт, в который мешался 46-летний посетитель, заступившийся за сотрудника заведения. Осужденный и потерпевший вышли из кафе, между ними завязалась драка, в ходе которой осужденный решил убить оппонента.

Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего рукой по лицу, попытался задушить, после чего повалил его на землю и несколько раз пнул по голове. От полученных травм мужчина скоропостижно скончался на месте.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с присоединением наказания, назначенного по предыдущему приговору в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 1 месяц 14 дней», - сообщили в ведомстве.

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