Психолог Михаил Хорс рассказал о возможных причинах зимней депрессии

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Клинический психолог и писатель Михаил Хорс поделился своим мнением о возможных причинах сезонной депрессии. О них он рассказывает в беседе с RT.

«Первый аспект – биохимический. Короткий световой день, отсутствие солнца, недостаток витаминов, это происходит со всеми, а депрессия не у всех – значит, это не 100%-ный фактор, который влияет на людей. Почему на одних влияет, а на других нет? Потому что, кроме химии, у нас есть когнитивные причины стресса – это наши оценки происходящего», – рассказал психолог в интервью.

В разговоре он также упомянул понятие blue monday — «грустный понедельник». Это когда «складываются несколько факторов, которые человек оценивает как отрицательные».

«Закончились праздники, в течение этих праздников человек чаще всего выпивал, переедал вместо того, чтобы что-то полезное и интересное делать, зарплата обычно платится в начале месяца, а тут её надо подождать, кредитные платежи подоспевают. Плюс невыполнение данных себе на новый год обещаний. Такие обстоятельства чаще всего оцениваются людьми как отрицательные. Если оценки отрицательные, то человек эмоционально страдает», – пояснил психолог.

Он считает, что важно поменять оценку всех этих факторов. Если у людей нет внешних препятствий, то у многих присутствуют внутренние препятствия для выполнения тех или иных обещаний.

«Люди эти внутренние факторы не учитывают. Они думают, раз они себе что-то пообещали, то должны выполнить – и ничто им не может помешать: раз внешних препятствий, стены нет – иди. А страх? Это ведь тоже препятствие, только внутреннее. Нужно уйти от «я не выполнил своё обещание, это плохо» и оценивать так: «Я не выполнил своё обещание – это по-другому, не так, как я хочу». «По-другому» и «плохо» – это разные вещи. Если человек привыкнет к такой формулировке, ему уже легче станет», – сделал вывод Михаил Хорс.

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