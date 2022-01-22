Гороскоп на 23 января 2022 года: Ракам нужно пустить все на самотек, Дев застанут врасплох, а Козерогов ждет пылкое сообщение

Что ждет вас в воскресенье? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Овны, этот день отлично подходит для уборки. К тому же, она позволит вам не только навести порядок в доме, но и сблизит вас с его обитателями.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, не стоит переживать из-за пустяков. Не позволяйте мелким неприятностям испортить ваш день. Лучше купите шоколадку, вкусный чай и насладитесь этим прекрасным днем.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, сегодня буквально все хотят вытащить вас на прогулку. Одно предложение заманчивее другого. Не исключено, что ваши приключения закончатся неожиданной встречей.

РАК

Раки, сегодня вам нужно пустить все на самотек. Неожиданности делают нашу жизнь ярче и интереснее. Так почему бы не дать им сегодня бразды правления.

ЛЕВ

Львы, сегодня вас может накрыть хандра. Все будет валиться из рук. Лучше сегодня отложить все важные дела на потом. Постарайтесь найти способ стабилизировать свое состояние.

ДЕВА

Девы, сегодня вас может застать врасплох незванный гость. Вы будете приятно удивлены. Вас ждут смех, душевные разговоры и очень заманчивое предложение.

ВЕСЫ

Весы, звезды советуют вам сегодня провести день на свежем воздухе. Пикник с друзьями, катание на коньках или на лыжах. Отличный рецепт насыщенного выходного.

СКОРПИОН

Скорпионы, вы сегодня будете на своей волне. Постарайтесь не сильно погружаться в свои мысли, а то можете пропустить что-то важное. Будет очень обидно, если это произойдет.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, сегодня вас могут обмануть. Внимательнее проверяйте чек и сдачу на кассе. Также не стоит давать кому-то в долг, его могут не вернуть.

КОЗЕРОГ

Козероги, вас ждет внезапное признание в любви. Это будет очень красиво и эмоционально. Не спешите с ответом на пылкое сообщение о чувствах, стоит взвесить все за и против, чтобы потом не пожалеть о сказанном.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, не стоит сегодня очень много умничать. Это может выйти вам боком. Иногда лучше промолчать, чтобы не поругаться с близким человеком.

РЫБЫ

Рыбы, если вы думаете, что у вас черная полоса и она никак не закончится, то радуйтесь, сегодня она уйдет восвояси и начнется белая полоса с кучей приятных сюрпризов и бонусов.

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