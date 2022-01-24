– 8 °C днем и небольшой снегопад ночью ожидается 24 января в Ижевске

День будет теплым. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 24 января. В столице Удмуртии, температура за окном будет как и вчера – до -8°С, сообщает Удмуртский гидрометцентр. Ночью же температура воздуха составит -14 °С. Также ночью обещают кратковременный снег.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с. Будет облачно. На дорогах снежная каша, так что планируйте выход из дома заранее.

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