В Удмуртии ищут очевидцев наезда автомобиля на главреда медиагруппы «Центр»

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В Удмуртии разыскиваются очевидцы ДТП, в результате которого пострадала Вероника Суворова, главный редактор медиагруппы «Центр» (порталы «Комсомольская правда – Ижевск» (18+) и IZHLIFE (18+) издание «Коммерсантъ-Удмуртия» (16+), газета «ЯСНО» (16+), радиостанции «КП-Ижевск» (107,6 ФМ, 16+), «Адам» (104,5 ФМ, 12+) и «НАШЕ Радио в Ижевске» (103,8 ФМ, 12+).

Дорожная авария произошла в минувшую субботу, 22 января, около 18:25, на улице Малыгина в селе Дебесы. По словам пострадавшей, водитель белой отечественной легковушки сбил ее во время вечерней пробежки, после чего скрылся.

Место наезда Фото: Вероника Суворова

«Я бежала по обочине, не по тротуарам. На мне всегда одежда со светоотражающими элементами - я опытный бегун и меня невозможно не заметить. Я пропускала автомобили, прижимаясь к сугробу. Но вы все равно меня сбили и уехали», - написала Вероника на своей странице «ВКонтакте».

В результате наезда женщина получила ушибы.

«Мои родственники говорят, что вы сделали это намеренно, потому что не любите пешеходов. Но я не очень хочу в это верить. Однако догадаться о причинах сегодняшнего происшествия я никак не могу. <…> Не понимаю, почему вы не остановились», - добавила она.

По информации 1-го отдела УГИБДД по Удмуртии, по факту ДТП проводится расследование. Нарушителя ищут.

Очевидцев происшествия просят обратиться по телефонам дежурной части УГИБДД по УР: 8(3412) 415-700, 415-701.

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