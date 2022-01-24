Рекордные 635 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

К сожалению, 3 человека скончались. Фото: Амир Закиров

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 24 января в республике выявлено 635 новых случаев коронавируса (новый антирекорд). В ковид-центры госпитализировано 90 человек.

За последние сутки в республике проведено 7 406 тысяч тестов на ковид.

В связи с легким течением в поликлиниках находятся 3 994 человека c подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1 787 человек с признаками инфекции.

Зафиксировано 3 смерти, мужчинам было 69, 76, 81 год.

373 человека выздоровели, их выписали из больницы.

439 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 113 - в тяжелом состоянии.

Всего на 24 января в Удмуртии зарегистрирован 83 121 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 73 659 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 478 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 681 055 жителей Удмуртии. Из них 533 685 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 117 113 человек.

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