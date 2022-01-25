Управляющую компанию в Ижевске оштрафовали на 200 тысяч рублей за вспышку коронавируса среди сотрудников

УК не согласилась с решением суда и попыталась обжаловать его в различных инстанциях. Фото: Сергей Грачев

Ижевскую управляющую компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за вспышку заболеваемости коронавирусом среди сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

В апреле 2021 года сотрудники МУП «Муниципальная управляющая компания – Спецдомуправление» (СпДУ) массово заболели ковидом. Региональное управление Роспотребнадзора провело расследование, в ходе которого был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

В частности, в компании не проводилась термометрия, сотрудники не осматривались и не опрашивались на предмет наличия признаков ОРВИ, отсутствовали кожные антисептики для рук и оборудование для ежедневного обеззараживания воздуха в санитарно-бытовом помещении. После выявления заболевших помещения не дезинфицировались.

«27 мая 2021 года по решению Устиновского районного суда г. Ижевска хозяйствующему субъекту присужден штраф в размере 200 000 рублей», - говорится в сообщении.

УК не согласилась с решением суда и попыталась обжаловать его в различных инстанциях.

17 января 2022 года Верховный суд Удмуртии отклонил жалобу УК и оставил решение Устиновского районного суда в силе.

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