Более 12 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

Больше половины заболевших - дети. Фото: Сергей Грачев

За неделю с 17 по 23 января острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 12 176 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«В т.ч. 6635 случаев (54,5%) зарегистрировано среди детей в возрасте до 14 лет», - говорится в сообщении.

Чаще всего заболевали дети в возрасте до 6 лет. Распределение по возрастам следующее: в возрасте до 2 лет – 1 216 случаев; 3-6 лет – 2 145 случаев.

В столице Удмуртии за минувшую неделю ОРВИ заболели 5 768 человек, или 47,3% от общего количества заболевших в республике.

Отмечается, что с начала текущего эпидсезона в регионе зарегистрировано 267 лабораторно подтвержденных случая гриппа A и один случай гриппа B.

На прошлой неделе на карантин по ОРВИ закрылись одна из школ Игринского района и 2 детских сада в Сюмсинском районе.

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