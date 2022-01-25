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Происшествия25 января 2022 10:14

«Десятка» с беременной пассажиркой столкнулась с трамваем на улице Халтурина в Ижевске

Движение на этом участке было временно приостановлено
Авторы (2):
Дмитрий Коренев
Екатерина Морозова
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Фото: Екатерина Морозова

Фото: Екатерина Морозова

Сегодня, 25 января, около 13:27 в Ижевске произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2110» с трамваем маршрута №5. О случившемся сообщила наш журналист, ставшая свидетелем аварии.

«За рулем «десятки» находилась дама, пассажирка беременна. Пострадавших нет», — рассказала свидетель.

Как сообщили в пресс-службе МУП «ИжГЭТ», из-за ДТП было временно приостановлено движение трамваев 5-го маршрута. К 13:49 движение восстановили.

Причины и обстоятельства аварии выяснят сотрудники ГИБДД.

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