Два жителя Удмуртии 2002 года рождения задержаны за угон автомобиля

Им может грозить срок до 7 лет лишения свободы. Фото: Архив

В полицию обратился 26-летний молодой человек. Он заявил о том, что днем от одного из домов по ул.Пушкинской неизвестные угнали его автомобиль ВАЗ-2107. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Удмуртии.

В ходе расследования были задержаны два жителей Удмуртии 2002 года рождения. Автомобиль нашли и вернули владельцу.

Одного поместили в изолятор временного содержания, а другого отпустили под подписку о невыезде.

За данное преступление злоумышленникам может грозить срок в виде лишения свободы до 7 лет.

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