10 красивых фотографий с открытия храма святой мученицы Татианы в Ижевске

Фото: Пресс-служба Ижевской епархии

В день памяти мученицы Татианы Римской в Ижевске храма в честь этой святой впервые открыл свои двери для жителей Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии. Предлагаем посмотреть как прошло это светлое событие.

Фото: Пресс-служба Ижевской епархии

«Двадцать лет прошло с того момента как владыка Николай дал мне благословение построить храм в честь святой мученицы Татианы – покровительницы студенчества. Я всегда ощущал, что я должен это благословение исполнить. По разным причинам двадцать лет мы не могли построить этот храм, пока не открыли свой духовно-просветительский центр», — поведал о долгом пути строительства храма владыка.

Фото: Пресс-служба Ижевской епархии

Фото: Пресс-служба Ижевской епархии

На открытие храма пришло посмотреть большое количество людей.

Фото: Пресс-служба Ижевской епархии

Фото: Пресс-служба Ижевской епархии

Это здание теперь составляет единый комплекс вместе с Духовно-просветительским центром Ижевской епархии.

Фото: Пресс-служба Ижевской епархии

Фото: Пресс-служба Ижевской епархии

В память о богослужении архипастырь подарил икону св. мц. Татианы Главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву.

Фото: Пресс-служба Ижевской епархии

Фото: Пресс-служба Ижевской епархии

Фото: Пресс-служба Ижевской епархии

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