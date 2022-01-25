Нехватка деревьев и сплошные парковки: что волнует жителей района, в котором собираются построить Арбитражный суд Ижевска?

На улице Коммунаров планируют построить здание Арбитражного суда. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске вырубили березовый сквер на улице Коммунаров. Все потому, что там построят здание Арбитражного суда и для него нужно место. Это вызвало недовольство местных жителей: мало того, что деревья убрали, так еще и на загруженной улице построят важное здание, куда будут приезжать со всего региона, – улицу Коммунаров, по их мнению, ждет транспортный коллапс. Поэтому в конце января власти встретились с горожанами на общественных слушаниях, чтобы обсудить проблемы и найти их решение.

Почему строят на этом участке?

Как отметил на общественных слушаниях глава Ижевска Олег Бекмеметьев, территория попала в федеральную собственность еще 13 лет назад как раз для того, чтобы на ней воздвигли здание Арбитражного суда. В прошлом году было выдано разрешение на строительство. Он подчеркнул, что участок находится в зоне общественно-деловой застройки.

«Я бы хотел акцентировать ваше внимание на тех локациях, в которых сейчас размещаются Арбитражный суд и коллегия. Это центр города, вы видите, в каких стесненных условиях располагаются здания. Образуется скопление машин, потому что здесь много горожан, которые приходят туда, чтобы решить свои вопросы. И назрела необходимость строительства такого здания», – прокомментировал Олег Бекмеметьев.

Парковки и озеленение: что беспокоит горожан?

На встречу пришли представители общественности и жители прилегающего микрорайона. Они отметили, что деревья уже не вернуть, но есть еще множество проблем.

«Я рада, что строится здание Арбитражного суда. У меня муж юрист. Но в 2008 году не было столько построек вблизи, не было столько автомобилей. Делали ли анализ ситуации, прежде чем выдать разрешение на строительство?» – задается вопросом Екатерина, жительница одного из домов в переулке Северном.

Волнует горожан и вопрос озеленения. Компенсационную высадку предполагают сделать на улицах Молодежной и 10 лет Октября. Жителей такой вариант не устраивает: они хотят видеть деревья около своего дома. А ижевчане отметили, что подобные ситуации нельзя допускать в будущем.

В сквере вырубили березы Фото: Амир Закиров

«Сама вырубка – уже свершившийся факт. Но есть еще точки, где тоже будут вырублены деревья и построены дома. Например, у нас МВД собирается построить здание около стадиона «Динамо». Я хочу, чтобы администрация попробовала найти решения, чтобы сохранить скверы», – отметил Наиль Зиятдинов, член Общественной палаты Ижевска.

Еще один вопрос волнует горожан уже давно, вне зависимости от строительства: там нет хороших тротуаров. Жители настаивают, что нужно решить проблему с пешеходной доступностью участка.

Что предполагают сделать?

Власти, жители города и ученые предложили несколько вариантов решения проблем. Например, Олег Бекмеметьев отметил, что тротуар около Дома народного творчества (бывший ДК «Редуктор») включен в программу «Пешеходный Ижевск». Он вошел в приоритетный перечень на 2022 год. Рядом можно обустроить велодорожку, обновить и высадить деревья, чтобы получился целый бульвар.

Проблему с озеленением предлагают решить ученые УдГУ. Они отметили, что многие вырубленные деревья находились в аварийном состоянии. Из хороших вырубили 126. Они и подлежат компенсационной высадке. Ее предполагали сделать на улицах Молодежной и 10 лет Октября, но по пожеланию жителей могут рассмотреть и другой вариант: высадить деревья в сквере около Арбитражного суда.

«Иногда граждане начинают душой болеть за насаждения. Но на самом деле насаждения имеют свойство стареть. И когда они стареют, то начинают свои положительные стороны менять на отрицательные. Они становятся источником разных заболеваний, инфекции для других насаждений. Поэтому их надо менять. Состояние, в котором там находились насаждения, уже не приносит выгоду и пользу. Есть разные способы, как вернуть. Например, на это же место посадить что-то другое. Тут нужно узнать мнение специалиста. Мы, как университет, готовы к этому подключиться и оценить, какие растения возможно там посадить. Другой вариант – компенсационная высадка на других улицах. В таком случае новые деревья должны быть лучше и дороже», – прокомментировала Ирина Бухарина, директор института гражданской защиты УдГУ.

Также есть пожелания от Дома народного творчества, который находится совсем рядом. Пространство хотят сделать креативным и вдохновляющим.

По итогам общественных слушаний решили создать рабочую группу. Строительства уже не удастся избежать, но власть вместе с горожанами собирается найти пути решения проблем.

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