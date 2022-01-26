Мошенники начали грабить жителей Ижевска через социальные сети

МВД по Удмуртии настоятельно рекомендует провести с детьми беседу об осторожности при общении в Интернете. Фото: архив

За выходные в столице Удмуртии произошло похищение денег онлайн- мошенниками у двух граждан. Они обратились в полицию с заявлением о краже денег с их банковских карт через детей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

44-летняя жительница Первомайского района рассказала стражам порядка, что ее 15-летний сын наткнулся в соцсетях на объявление о работе. Для получения зарплаты ему нужно было указать данные банковской карты. Он сообщил неизвестным реквизиты матери, с чьей карты были украдены 8 тыс. руб.

В ловушку пытались заманить и 12-летнюю девочку. Злоумышленники общались с ней через страницу подруги. В ходе беседы она поняла, что от ее лица пишут мошенники, после чего сообщила родителям.

Возбуждены уголовные дела.

МВД по Удмуртии настоятельно рекомендует провести с детьми беседу об осторожности при общении в Интернете и не передавать никому свои персональные данные.

«Кроме того, не привязывайте номера мобильных телефонов, принадлежащих вашим детям, к вашим мобильным банкам», - призывают сотрудники полиции.

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