27 января в Ижевске снова обещают небольшой снег и -11 градусов

Легкий снежок и вполне комфортная зимняя температура ожидается сегодня в Ижевске Фото: Архив КП

Доброго и бодрого утра, уважаемые ижевчане! Сегодня четверг, 27 января, и сейчас узнаем, какая погода нас поджидает за окном.

По прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, днем пасмурно, ожидается небольшой снег и -11 градусов. Ветер юго-западный 3-4 м\с.

Ночью пасмурно, небольшой снег, -13 градусов, ветер южный 2-3 м\с.

По информации Яндекс.Погоды, днем атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 85%, магнитное поле неустойчивое.

Отличного и позитивного вам дня!

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