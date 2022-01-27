Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 2:37

27 января в Ижевске снова обещают небольшой снег и -11 градусов

Расскажем о погоде на предстоящие день и ночь
Наталья Зиятдинова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Легкий снежок и вполне комфортная зимняя температура ожидается сегодня в Ижевске

Легкий снежок и вполне комфортная зимняя температура ожидается сегодня в Ижевске

Фото: Архив КП

Доброго и бодрого утра, уважаемые ижевчане! Сегодня четверг, 27 января, и сейчас узнаем, какая погода нас поджидает за окном.

По прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, днем пасмурно, ожидается небольшой снег и -11 градусов. Ветер юго-западный 3-4 м\с.

Ночью пасмурно, небольшой снег, -13 градусов, ветер южный 2-3 м\с.

По информации Яндекс.Погоды, днем атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 85%, магнитное поле неустойчивое.

Отличного и позитивного вам дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

10 красивых фотографий с открытия храма святой мученицы Татианы в Ижевске

Участок улицы Кирова в Ижевске от Песочной до Пушкинской отремонтируют в 2022 году