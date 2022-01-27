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Общество27 января 2022 3:09

И снова омикрон: в Удмуртии выявлено еще 27 новых случаев

На 26 января официально зарегистрировано 42 заболевших новых штаммом коронавируса
Наталья Зиятдинова
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Омикрон распространяется стремительно

Омикрон распространяется стремительно

Фото: Амир Закиров

По состоянию на 26 января в регионе выявлено еще 26 заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Отмечается, что все заболевшие изолированы, чувствуют себя удовлетворительно, а контактные с ними лица также прошли лабораторное обследование. Напомним, что заболевшие соблюдают карантин по-прежнему две недели, а контактные лица находятся на самоизоляции 7 дней.

В настоящее время общее количество заболевших омикроном достигло 42 человек (в том числе, один завозной случай из ОАЭ). Выявлены случаи в Ижевске, Сарапуле, а также Балезинском, Алнашском, Сюмсинском, Киясовском, Кезском и Игринском районах.

Настолько небольшое количество случаев выявления нового штамма в республике вполне может ввести в заблуждение об относительно стабильной ситуации. Однако напомним, что определяется вид штамма выборочно в лаборатории Саратова. Так что реальное количество заболевших омикроном может быть гораздо больше.

Не забывайте о мерах профилактики, берегите себя и близких!

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