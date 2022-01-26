В строительство нового аэропорта в Ижевске могут инвестировать более 4 млрд рублей

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В строительство нового аэровокзального комплекса в Ижевске могут вложить 4,34 млрд рублей. Об этом пишет «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на распоряжение о проекте соглашения между правительством Удмуртии и АО «Аэропорт Ижевск», подписанное премьером республики Ярославом Семеновым.

«Согласно проекту в 2022 году на его реализацию инвестор планирует выделить более 3,1 млрд руб., в 2023 году — более 1,1 млрд рублей. Благодаря проекту планируется создать 535 рабочих мест в 2024 году, а также 69 в 2029», — пишет издание.

Отмечается, что правительство региона рассмотрит возможность вложить средства в строительство заложенных в проект объектов инфраструктуры.

Согласно проекту, соглашение будет действовать с момента подписания до 31 декабря 2029 года.

Напомним, в конце октября прошлого года правительственная комиссия по развитию регионов России одобрила для Удмуртии бюджетный кредит в размере 800 млн рублей на строительство в Ижевске нового аэропорта с международным пунктом пропуска.

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