Гороскоп на 28 января: Близнецы окажутся в центре внимания, а Девам стоит отказаться от жирной пищи

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ОВЕН
В жизни Овнов появится человек, который окажет мощное влияние на их дальнейшую судьбу. Сегодня стоит отказаться от дорогих покупок.
ТЕЛЕЦ
Не бойтесь идти на риск там, где это необходимо - а сегодня это необходимо почти везде.
БЛИЗНЕЦЫ
Стеснительным представителям знака придется туго. Вы внезапно окажетесь в центре внимания и пробудете там довольно долго.
РАК
Хороший день, чтобы научиться чему-то совершенно новому. Возможны небольшие проблемы на личном фронте.
ЛЕВ
Возникнет немало эпизодов взаимного недопонимания со второй половинкой. Постарайтесь расставить все точки над «i».
ДЕВА
Тщательнее выбирайте слова в общении с начальством. По возможности откажитесь от жирной пищи.
ВЕСЫ
На рабочем фронте образуются дыры, и заткнуть их в первое время будет попросту нечем. Смиритесь, отступите и удержите хотя бы то, что осталось под вашим контролем.
СКОРПИОН
Прислушайтесь к своей интуиции, особенно в амурных делах. И не стоит рассказывать первому встречному о своих тайных мечтаниях.
СТРЕЛЕЦ
Обратите серьезное внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы. По возможности лучше сидеть дома.
КОЗЕРОГ
К вам пытается «подмазаться» не очень хороший человек. Стоит пресечь эти попытки на корню.
ВОДОЛЕЙ
Удивительно спокойный и при этом продуктивный день. Никакого надрыва, никаких резких поворотов – только размеренное и неумолимое движение вперед.
РЫБЫ
Настало время сжигать мосты с прошлым – день создаст к этому идеальные предпосылки. Парочку мостов, впрочем, лучше оставить.
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