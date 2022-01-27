Гороскоп на 28 января: Близнецы окажутся в центре внимания, а Девам стоит отказаться от жирной пищи

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ОВЕН

В жизни Овнов появится человек, который окажет мощное влияние на их дальнейшую судьбу. Сегодня стоит отказаться от дорогих покупок.

ТЕЛЕЦ

Не бойтесь идти на риск там, где это необходимо - а сегодня это необходимо почти везде.

БЛИЗНЕЦЫ

Стеснительным представителям знака придется туго. Вы внезапно окажетесь в центре внимания и пробудете там довольно долго.

РАК

Хороший день, чтобы научиться чему-то совершенно новому. Возможны небольшие проблемы на личном фронте.

ЛЕВ

Возникнет немало эпизодов взаимного недопонимания со второй половинкой. Постарайтесь расставить все точки над «i».

ДЕВА

Тщательнее выбирайте слова в общении с начальством. По возможности откажитесь от жирной пищи.

ВЕСЫ

На рабочем фронте образуются дыры, и заткнуть их в первое время будет попросту нечем. Смиритесь, отступите и удержите хотя бы то, что осталось под вашим контролем.

СКОРПИОН

Прислушайтесь к своей интуиции, особенно в амурных делах. И не стоит рассказывать первому встречному о своих тайных мечтаниях.

СТРЕЛЕЦ

Обратите серьезное внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы. По возможности лучше сидеть дома.

КОЗЕРОГ

К вам пытается «подмазаться» не очень хороший человек. Стоит пресечь эти попытки на корню.

ВОДОЛЕЙ

Удивительно спокойный и при этом продуктивный день. Никакого надрыва, никаких резких поворотов – только размеренное и неумолимое движение вперед.

РЫБЫ

Настало время сжигать мосты с прошлым – день создаст к этому идеальные предпосылки. Парочку мостов, впрочем, лучше оставить.

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